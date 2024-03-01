Канада готова до введення своїх військ в Україну
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Канада готова до введення своїх військ в Україну

армія Канади
Джерело:  Toronto Star

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що влада його країни підтримує ідею введення обмеженої кількості своїх військовослужбовців в Україну задля допомоги ЗСУ.

Канадські солдати можуть прибути до України

За словами глави канадського оборонного відомства, йдеться про обмежену кількість їхніх військовослужбовців для навчання українських військ на території України.

Головна умова офіційної Оттави — все це відбувається далеко від лінії фронту, а її війська будуть виконувати чітку, небойову роль.

Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил десь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе якийсь компонент бойової ролі.

Білл Блер

Білл Блер

Міністр оборони Канади

Що важливо розуміти, ця заява співзвучна і з угодою про безпеку між Канадою та Україною, підписаною минулими вихідними, де йдеться, що Канада може відновити військову навчальну діяльність в Україні, "коли дозволять умови".

Варто також нагадати про те, що канадські військові займалися підготовкою української армії до повномасштабного вторгнення в рамках програми Operation Unifier, яку потім було перенесено за кордон.

Що Макрон говорив про можливість введення західних військ в Україну

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що союзники офіційного Києва уже обговорювали можливий сценарій введення своїх військ в Україну.

За його словами, вони можуть прибути на допомогу ЗСУ для стримування армії РФ.

Однак поки, як пояснив Макрон, такого рішення не ухвалили.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії”, — заявив французький лідер.

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