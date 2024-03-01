Канада готова к вводу своих войск в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Канада готова к вводу своих войск в Украину

армия Канады
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Источник:  Toronto Star

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что власти его страны поддерживают идею введения ограниченного количества своих военнослужащих в Украину для помощи ВСУ.

Канадские солдаты могут прибыть в Украину

По словам главы канадского оборонного ведомства, речь идет об ограниченном количестве военнослужащих для обучения украинских войск на территории Украины.

Главное условие официальной Оттавы — все это происходит вдали от линии фронта, а ее войска будут выполнять четкую, небоевую роль.

Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-то рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя какой-то компонент боевой роли.

Билл Блэр

Билл Блэр

Министр обороны Канады

Что важно понимать, это заявление созвучно и с соглашением о безопасности между Канадой и Украиной, подписанным в минувшие выходные, где говорится, что Канада может возобновить военную учебную деятельность в Украине, "когда появятся условия".

Стоит также напомнить о том, что канадские военные занимались подготовкой украинской армии к полномасштабному вторжению в рамках программы Operation Unifier, которая затем была перенесена за границу.

Что Макрон говорил о возможности введения западных войск в Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что союзники официального Киева уже обсуждали возможный сценарий ввода своих войск в Украину.

По его словам, они могут прибыть на помощь ВСУ для сдерживания армии РФ.

Однако пока, как объяснил Макрон, такое решение не было принято.

Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия", — заявил французский лидер.

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