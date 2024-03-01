Канада готова к вводу своих войск в Украину

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что власти его страны поддерживают идею введения ограниченного количества своих военнослужащих в Украину для помощи ВСУ.

Канадские солдаты могут прибыть в Украину

По словам главы канадского оборонного ведомства, речь идет об ограниченном количестве военнослужащих для обучения украинских войск на территории Украины.

Главное условие официальной Оттавы — все это происходит вдали от линии фронта, а ее войска будут выполнять четкую, небоевую роль.

Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-то рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя какой-то компонент боевой роли. Билл Блэр Министр обороны Канады

Что важно понимать, это заявление созвучно и с соглашением о безопасности между Канадой и Украиной, подписанным в минувшие выходные, где говорится, что Канада может возобновить военную учебную деятельность в Украине, "когда появятся условия".

Стоит также напомнить о том, что канадские военные занимались подготовкой украинской армии к полномасштабному вторжению в рамках программы Operation Unifier, которая затем была перенесена за границу.

Что Макрон говорил о возможности введения западных войск в Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что союзники официального Киева уже обсуждали возможный сценарий ввода своих войск в Украину.

По его словам, они могут прибыть на помощь ВСУ для сдерживания армии РФ.

Однако пока, как объяснил Макрон, такое решение не было принято.