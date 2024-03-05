Чехия не против ввода войск на территорию Украины

Павел подчеркнул, что речь не идет о полноценном введении войск на территорию Украины, а скорее о новых формах помощи и не боевом взаимодействии.

Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не будем ущемлять себя там, где это не нужно, - подчеркнул президент Чехии. Поделиться

Он подчеркнул, что его варианты идентичны проведению учений украинских военных на территории стран-партнеров.

Украина, несмотря на нападение, по-прежнему является суверенной страной, – подчеркнул Петр Павел. Поделиться

По его словам, проведение учений на территории Украины не является нарушением международного права.

Также Павел добавил, что именно от них зависит, какую форму помощи они изберут.

Западные аналитики верят в возможность Украины победить

По словам профессора-исследователя Военного колледжа Армии США Джона Дэни в материале для издания Defense One, Украина может изменить ситуацию в развязанной Россией преступной войне при условии, что сможет продержаться до следующей зимы.

Хотя многое остается непонятным, кажется, очевидно, что если Конгресс не сможет профинансировать больше военной помощи Украине или если политика США резко изменится после дня инаугурации 2025 года, Киев может быть вынужден просить о мире, - предупреждает эксперт. Поделиться

По его мнению, наиболее ярким свидетельством того, что продолжительная война может быть в пользу Украины, является возвращение в США производственных мощностей оборонной сферы.

К примеру, Соединенные Штаты увеличили производство 155-мм снарядов гораздо быстрее, чем ожидалось, и планируют увеличивать его и дальше, - отмечает аналитик. Поделиться

Однако Дени подчеркнул, что в настоящее время Россия выиграет от перевода собственной экономики на военные рельсы, чего западные страны наверняка не сделают.

Однако, с точки зрения России, вечная война становится все более неприятной и, возможно, нежизнеспособной. ...В частности, вторая мобилизация политически сложна даже для Путина, и, вероятно, приведет к еще одному массовому оттоку мужчин призывного возраста из страны, - предполагает эксперт. Поделиться

Он добавил, что сейчас Украина находится в крайне тяжелой ситуации.