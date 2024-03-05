Президент Чехии Петр Павел призвал к расширению возможных форматов оказания помощи, включая вариант рассмотрения ввода войск.
Чехия не против ввода войск на территорию Украины
Павел подчеркнул, что речь не идет о полноценном введении войск на территорию Украины, а скорее о новых формах помощи и не боевом взаимодействии.
Он подчеркнул, что его варианты идентичны проведению учений украинских военных на территории стран-партнеров.
По его словам, проведение учений на территории Украины не является нарушением международного права.
Также Павел добавил, что именно от них зависит, какую форму помощи они изберут.
Западные аналитики верят в возможность Украины победить
По словам профессора-исследователя Военного колледжа Армии США Джона Дэни в материале для издания Defense One, Украина может изменить ситуацию в развязанной Россией преступной войне при условии, что сможет продержаться до следующей зимы.
По его мнению, наиболее ярким свидетельством того, что продолжительная война может быть в пользу Украины, является возвращение в США производственных мощностей оборонной сферы.
Однако Дени подчеркнул, что в настоящее время Россия выиграет от перевода собственной экономики на военные рельсы, чего западные страны наверняка не сделают.
Он добавил, что сейчас Украина находится в крайне тяжелой ситуации.
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