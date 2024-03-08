По словам премьер-министра Чехии Петра Фиали, в настоящее время европейские партнеры собрали средства на закупку 300 тыс. артиллерийских снарядов для Украины.
Что известно о выполнении ЕС обещания по артснарядам для Украины
Он отметил, что реальной целью этой инициативы является передать Украине гораздо больше боеприпасов.
Британская компания готова начать производство гаубиц в Украине
Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что британская оружейная компания BAE Systems уже готова производить в Украине 105-мм гаубицы L119.
Министр вчера провел встречу с главой Минобороны Британии Грантом Шаппсом.
По его словам, теперь Украина ждет контракт и финансирование.
Также он добавил, что украинская сторона обратилась в британское Министерство обороны за поддержкой в этом вопросе.
Министр выразил благодарность за увеличение пакета военной помощи. Он предложил Британии направить эти средства на финансирование закупок у украинских производителей дронов.
105-мм буксированная пушка, предназначенная для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп. 105-мм гаубицы способны эффективно уничтожать легко бронированную технику. Например, разрыв 105-мм снаряда вблизи БМП-1/2 приводит к серьезным повреждениям корпуса осколками снаряда, в некоторых случаях возможно полное уничтожение машины.
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