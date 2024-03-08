По словам премьер-министра Чехии Петра Фиали, в настоящее время европейские партнеры собрали средства на закупку 300 тыс. артиллерийских снарядов для Украины.

Что известно о выполнении ЕС обещания по артснарядам для Украины

Благодарим всех стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Нам удалось собрать достаточно средств, чтобы купить первую партию из 300 тыс. артиллерийских снарядов, – подчеркнул премьер-министр Чехии. Поделиться

Он отметил, что реальной целью этой инициативы является передать Украине гораздо больше боеприпасов.

Наша работа и помощь Украине на этом не кончается. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и дальше поддерживать Украину в ее отважной борьбе с российским агрессором, - подчеркнул Фиала. Поделиться

Британская компания готова начать производство гаубиц в Украине

Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что британская оружейная компания BAE Systems уже готова производить в Украине 105-мм гаубицы L119.

Министр вчера провел встречу с главой Минобороны Британии Грантом Шаппсом.

По его словам, теперь Украина ждет контракт и финансирование.

Также он добавил, что украинская сторона обратилась в британское Министерство обороны за поддержкой в этом вопросе.

Министр выразил благодарность за увеличение пакета военной помощи. Он предложил Британии направить эти средства на финансирование закупок у украинских производителей дронов.

Обсудили наше сотрудничество с британским think tank в области обороны – Royal United Service Institute и университетом St Andrew's, – отметил Камышин. Поделиться