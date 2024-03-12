РФ відновила постачання боєприпасів з КНДР морем після паузи

Російське вантажне судно, схоже на корабель Lady R, яким постачалося озброєння для війни проти України, пришвартувалося до причалу № 1 північнокорейського порту Расон 10 березня.

КНДР знову постачає зброю до РФ

Росія відновила постачання боєприпасів з Північної Кореї морем після паузи, яка тривала приблизно місяць.

Про це повідомляє південнокорейське видання NK Pro із посиланням на аналіз супутникових знімків.

За інформацією видання, вантажне судноРФ типу корабля Lady R, яким постачалося озброєння для війни проти України, пришвартувалося до причалу № 1 північнокорейського порту Расон 10 березня. Судно прибуло з синіми об'єктами на палубі, які, ймовірно, є контейнерами з Росії, призначеними для розвантаження на пірсі.

Відколи російські кораблі почали прибувати до Расона в серпні минулого року, вони розвантажували контейнери на причалі № 1, а потім забирали контейнери на причалі № 2 для постачання в Росію.

Востаннє, як наголошує видання, судно з’явилося на майже щоденних супутникових знімках біля обох причалів 12 лютого.

Судно Lady R двічі доставляло вантажі з Північної Кореї до Росії в жовтні 2023 року та один раз в лютому 2024 року. Поширити

КНДР постачає зброю РФ для війни з Україною

24 лютого Держдеп США повідомив, що з початку вересня минулого року Північна Корея передала Росії понад 10 тис контейнерів з боєприпасами або іншими військовими матеріалами.

27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що північнокорейські заводи з виробництва озброєнь працюють на повну потужність, щоб постачати зброю та боєприпаси до Росії. Поширити

На початку січня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що Росія завдала ударів по Україні північнокорейськими балістичними ракетами 30 грудня 2023 року, а також 2 та 6 січня 2024 року.

6 січня, за даними Білого дому, Росія знову випустила кілька північнокорейських ракет по Україні.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Північна Корея використовує Україну як «випробувальний полігон» для тестування балістичних ракет, здатних нести ядерні боєзаряди.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 11 січня повідомив, що Офіс генпрокурора отримав перші докази використання армією РФ ракет із Північної Кореї.

У Північній Кореї назвали звинувачення США у передачі Росії балістичних ракет для війни проти України «безпідставними».

22 лютого СБУ повідомила, що задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням озброєння КНДР. За даними слідства, окупанти випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

23 лютого заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея вже передала Росії понад півтора мільйона артилерійських боєприпасів, однак це снаряди 70−80-х років. Одна половина з них не спрацьовує, а інша — потребує відновлення або перевірки.