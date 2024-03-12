РФ возобновила поставки боеприпасов из КНДР морем после паузы

Российское грузовое судно, похожее на корабль Lady R, которым поставлялось вооружение для войны против Украины, пришвартовалось к причалу №1 северокорейского порта Расон 10 марта.

КНДР снова поставляет вооружение в РФ

Россия возобновила поставки боеприпасов из Северной Кореи по морю после паузы, которая длилась примерно месяц.

Об этом сообщает южнокорейское издание NK Pro со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

По информации издания, грузовое судно РФ типа корабля Lady R, которым поставлялось вооружение для войны против Украины, пришвартовалось к причалу № 1 северокорейского порта Расон 10 марта. Судно прибыло с синими объектами на палубе, которые, по всей вероятности, являются контейнерами из России, предназначенными для разгрузки на пирсе.

Когда российские корабли начали прибывать в Расон в августе прошлого года, они разгружали контейнеры на причале № 1, а затем забирали контейнеры на причале № 2 для поставки в Россию.

В последний раз, как отмечает издание, судно появилось на почти ежедневных спутниковых снимках у обоих причалов 12 февраля.

Судно Lady R дважды доставляло грузы из Северной Кореи в Россию в октябре 2023 года и один раз в феврале 2024 года. Поделиться

КНДР поставляет оружие РФ для войны с Украиной

24 февраля Госдеп США сообщил, что с начала сентября прошлого года Северная Корея передала России более 10 тыс контейнеров с боеприпасами или другими военными материалами.

27 февраля министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что северокорейские заводы по производству вооружений работают в полную мощность, чтобы поставлять оружие и боеприпасы в Россию. Поделиться

В начале января представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Россия нанесла удары по Украине северокорейскими баллистическими ракетами 30 декабря 2023, а также 2 и 6 января 2024 года.

6 января, по данным Белого дома, Россия снова выпустила несколько северокорейских ракет по Украине.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что Северная Корея использует Украину в качестве «испытательного полигона» для тестирования баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 11 января сообщил, что Офис генпрокурора получил первые доказательства использования армией РФ ракет из Северной Кореи.

В Северной Корее назвали обвинения США в передаче России баллистических ракет для войны против Украины «безосновательными».

22 февраля СБУ сообщила, что задокументировала факты воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины с применением вооружения КНДР. По данным следствия, оккупанты выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

23 февраля заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея уже передала России более полутора миллионов артиллерийских боеприпасов, однако это снаряды 70-80-х годов. Одна половина из них не срабатывает, а другая требует восстановления или проверки.