Заводы КНДР работают на полную мощность для поставки оружия в Россию
Категория
Мир
Дата публикации

Заводы КНДР работают на полную мощность для поставки оружия в Россию

Ким и Путин
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Источник:  Yonhap

Северокорейские военные заводы работают в полную мощность, чтобы поставлять оружие в Россию в обмен на продовольствие и другие предметы первой потребности.

КНДР активно производит оружие для России

Как заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров с момента встречи между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным в сентябре 2023 года, сказал он.

Этого количества достаточно для размещения около 3 млн 152-мм артиллерийских снарядов и 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

В обмен на поставку оружия в Россию, сказал Шин, Северная Корея, похоже, получает продукты питания и другие предметы первой необходимости, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.

Министр заявил, что Москва, вероятно, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку в ноябре страна вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три этого года.

Хотя спутник-шпион находится на орбите Земли, Шин выразил скептицизм по поводу заявления Северной Кореи о том, что спутник способен фотографировать крупные военные объекты Южной Кореи и США.

Он не проявляет никаких признаков функционирования и просто оборачивается орбитой без активности, — сказал министр обороны Южной Кореи.

Син также допустил расширение в будущем масштабов российской военно-технической помощи, если зависимость России от северокорейских боеприпасов и вооружений будет расти.

Что известно о поставках снарядов КНДР для Москвы

Напомним, по данным Госдепа, с сентября 2023 Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Российской Федерации 1,5 млн артиллерийских боеприпасов.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре это подтвердили и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

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