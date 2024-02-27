Заводи КНДР працюють на повну потужність для постачання зброї до Росії

Північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в Росію в обмін на продовольство та інші предмети першої потреби.

КНДР активно виробляє зброю для Росії

Як заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів з моменту зустрічі між Кім Чен Ыном та Володимиром Путіним у вересні 2023 року, сказав він.

Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів та 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

В обмін на постачання зброї до Росії, сказав Шин, Північна Корея, схоже, отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.

Міністр заявив, що Москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки у листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун та пообіцяла запустити ще три цього року.

Хоча супутник-шпигун знаходиться на орбіті Землі, Шин висловив скептицизм щодо заяви Північної Кореї про те, що супутник здатний фотографувати великі військові об'єкти Південної Кореї та США.

Він не виявляє жодних ознак функціонування і просто обертається орбітою без активності, — сказав міністр оборони Південної Кореї . Поширити

Сін також припустив розширення у майбутньому масштабів російської військово-технічної допомоги, якщо залежність Росії від північнокорейських боєприпасів і озброєнь зростатиме.

Що відомо про постачання снарядів КНДР для Москви

Нагадаємо, за даними Держдепу, з вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибіцький заявив що Північна Корея передала Російській Федерації 1,5 млн артилерійських боєприпасів.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.