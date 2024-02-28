КНДР могла передать России более 3 млн артснарядов

В 6700 контейнерах, которые Северная Корея отправила в Россию, могут быть более 3 млн 152-миллиметровых снарядов и 500 тыс 122-миллиметровых снарядов.
КНДР продает РФ миллионы артиллерийских снарядов
Северная Корея передала России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии. Всего в РФ отправили более шести тысяч контейнеров со снарядами.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает Sky News .
По его словам, сотни северокорейских заводов, где производят боеприпасы, работают примерно на 30% от своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.
Но, как добавил глава Минобороны, заводы, производящие снаряды для России, работают на полную мощность.
КНДР с сентября поставила России более 10 тыс контейнеров с боеприпасами
С начала октября 2023 г. Россия импортировала морские контейнеры с грузами военного назначения из КНДР через Восточный порт для использования в войне против Украины.
В частности, более 7400 контейнеров с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, были доставлены в Россию через терминал ООО "Восточная стивидорная компания" (ССК) в порту "Восточный". Контейнеры с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, также доставлялись в Россию через расположенную неподалеку военно-морскую ракетную базу "Дунай", — отмечается в бюллетене.
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