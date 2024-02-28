КНДР могла передати Росії понад 3 млн артснарядів

У 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до Росії, можуть бути понад 3 млн 152-міліметрових снарядів та 500 тис 122-міліметрових снарядів.
КНДР продає РФ мільйони артилерійських снарядів
Північна Корея передала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії. Загалом до РФ відправили понад шість тисяч контейнерів зі снарядами.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, повідомляє Sky News.
За його словами, сотні північнокорейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії.
Але, як додав глава Міноборони, заводи, які виготовляють снаряди для Росії, працюють на повну потужність.
КНДР з вересня поставила Росії більше 10 тис контейнерів із боєприпасами
З початку жовтня 2023 року Росія імпортувала морські контейнери з вантажами військового призначення з КНДР через Східний порт для використання у війні проти України.
Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, пов'язаними з боєприпасами, було доставлено до Росії через термінал ТОВ "Східна Стивідорна Компанія" (ССК) у порту "Східний". Контейнери з боєприпасами і матеріалами, пов'язаними з боєприпасами, також доставлялися до Росії через розташовану неподалік військово-морську ракетну базу "Дунай", — зазначається в бюлетені.
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