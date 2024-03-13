В ВСУ сообщили о значительном увеличении сбросов химических боеприпасов из Mavic-дронов армии РФ

Противник по сравнению с прошлым месяцем вдвое увеличил сбросы боеприпасов с химическим веществом из Mavic-дронов.

Россияне увеличили вдвое сбросы химических боеприпасов

Такая практика (использование боеприпасов с химвеществом — ред.) со стороны противника наблюдается изо дня в день. За вчерашние сутки зафиксировано пять сбросов боеприпасов с химическим веществом слезоточивого удушающего действия. Общее количество таких сбросов постоянно растет. Против прошлого месяца их применение выросло почти вдвое, — сказал начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Поделиться

По словам Лиховия, чтобы противодействовать Mavic - дронам, с которых сбрасывают химические боеприпасы, нужны средства радиоэлектронной борьбы.

Противогазы казались рудиментами Первой мировой войны, но, к сожалению, в нашей войне ХХІ века реалии такие, что нужно защищаться и ими тоже, — добавил он. Поделиться

Что говорят эксперты об использовании россиянами химических боеприпасов

Ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете проинформировал, что 810 бригада морской пехоты Черноморского флота России использует химическое оружие против украинских войск.

В частности, они применяют новую тактику «сброс гранат К-51 с беспилотников» на украинские позиции.

Как пишет ISW, аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент контроля беспорядков RCA).

При этом Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA в качестве метода ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции с 1997 года.