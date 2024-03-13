В ВСУ сообщили о значительном увеличении сбросов химических боеприпасов из Mavic-дронов армии РФ

Противник по сравнению с прошлым месяцем вдвое увеличил сбросы боеприпасов с химическим веществом из Mavic-дронов.
Россияне увеличили вдвое сбросы химических боеприпасов
По словам Лиховия, чтобы противодействовать Mavic - дронам, с которых сбрасывают химические боеприпасы, нужны средства радиоэлектронной борьбы.
Что говорят эксперты об использовании россиянами химических боеприпасов
Ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете проинформировал, что 810 бригада морской пехоты Черноморского флота России использует химическое оружие против украинских войск.
В частности, они применяют новую тактику «сброс гранат К-51 с беспилотников» на украинские позиции.
Как пишет ISW, аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент контроля беспорядков RCA).
При этом Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA в качестве метода ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции с 1997 года.
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