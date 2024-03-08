Бавовна в Мелитополе. Взорвался еще один состав с боеприпасами армии РФ

Прошлой ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу. А вчера «бавовнило» в Мелитополе – взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы, – сказано в заявлении главы Запорожской ОВА.