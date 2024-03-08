Бавовна в Мелитополе. Взорвался еще один состав с боеприпасами армии РФ

Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, во временно оккупированном Мелитополе был успешно уничтожен склад с боеприпасами российских захватчиков.
В Мелитополе новая “бавовна” 8 марта
По словам Ивана Федорова, о громких взрывах ему рассказали жители временно оккупированных городов Запорожской области.
Что важно понимать, Мелитополь находится под оккупацией армии РФ с начала полномасштабного вторжения.
11 марта 2022 г. стало известно, что мэра города Ивана Федорова похитили российские захватчики.
Через несколько дней его удалось спасти благодаря спецоперации, обменяв на 9 российских солдат-срочников.
В начале февраля 2024 г. президент Владимир Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА.
Потери армии РФ по состоянию на 8 марта 2024 года:
личного состава – около 422 310 (+880) человек,
танков − 6 706 (+11) ед,
боевых бронированных машин – 12 798 (+19) ед,
артиллерийских систем − 10 375 (+25) ед,
РСЗО − 1 011 (+2) ед,
средств ПВО − 704 (+3) ед,
самолетов − 347 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 998 (+35) ед,
крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 13 598 (+66) ед,
специальной техники – 1 656 (+9) ед.
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