Бавовна в Мелитополе. Взорвался еще один состав с боеприпасами армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Бавовна в Мелитополе. Взорвался еще один состав с боеприпасами армии РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Бавовна в Мелитополе
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Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, во временно оккупированном Мелитополе был успешно уничтожен склад с боеприпасами российских захватчиков.

В Мелитополе новая “бавовна” 8 марта

По словам Ивана Федорова, о громких взрывах ему рассказали жители временно оккупированных городов Запорожской области.

Прошлой ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу. А вчера «бавовнило» в Мелитополе – взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы, – сказано в заявлении главы Запорожской ОВА.

Что важно понимать, Мелитополь находится под оккупацией армии РФ с начала полномасштабного вторжения.

11 марта 2022 г. стало известно, что мэра города Ивана Федорова похитили российские захватчики.

Через несколько дней его удалось спасти благодаря спецоперации, обменяв на 9 российских солдат-срочников.

В начале февраля 2024 г. президент Владимир Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА.

Потери армии РФ по состоянию на 8 марта 2024 года:

  • личного состава – около 422 310 (+880) человек,

  • танков − 6 706 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин – 12 798 (+19) ед,

  • артиллерийских систем − 10 375 (+25) ед,

  • РСЗО − 1 011 (+2) ед,

  • средств ПВО − 704 (+3) ед,

  • самолетов − 347 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 998 (+35) ед,

  • крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 598 (+66) ед,

  • специальной техники – 1 656 (+9) ед.

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