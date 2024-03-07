Кто помог сорвать наступление РФ на Киев. Буданов раскрыл новые детали

По словам шефа украинской разведки генерала-лейтенанта Кирилла Буданова, информацию о плане России захватить 24 февраля 2022 аэродром «Антонов» и высадить там тысячи своих солдат для захвата Киева его команда получила от надежного информатора.

Битва за Гостомель. Как украинские воины и разведчики спасали Киев

Как отмечают в ГУР, немецкое издание ZEIT ONLINE разработало детальную реконструкцию битвы за аэродром в Гостомеле в первый день полномасштабного вторжения РФ.

Это удалось сделать благодаря десяткам свидетельств участников боев за Киев.

В интервью журналистам начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что информацию о плане россиян захватить 24 февраля 2022 аэродром «Антонов» и высадить там тысячи своих солдат разведка получила от надежного информатора. Поделиться

По словам шефа украинской разведки, для обороны аэродрома он отправил лучших членов своей команды.

Я увидел [российские вертолеты], и подумал, что они уже очень близко. Испугался, но потом вырвался адреналин, – рассказал журналистам один из разведчиков-спецназовцев. Поделиться

Кирилл Буданов подробно докладывал обо всем происходящем в Гостомеле украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

К слову, президент Украины приказывал своим воинам безжалостно уничтожать россиян, не давая им никакого шанса на проникновение в Киев.

Понятно, что люди, которые видят десятки стреляющих в их сторону вертолетов, не совсем счастливы. Кирилл Буданов Глава ГУР МОУ

Битва за Гостомель сорвала планы Путина

Как отмечает Кирилл Буданов, украинские воины и разведчики приступили к первой контратаке против солдат РФ во второй половине 24 февраля.

За считанные часы удалось уничтожить около 80 российских десантников.

Кроме того, было принято решение о преднамеренном повреждении взлетно-посадочной полосы аэродрома, чтобы не допустить посадку военно-транспортных самолетов России.