Кто помог сорвать наступление РФ на Киев. Буданов раскрыл новые детали

По словам шефа украинской разведки генерала-лейтенанта Кирилла Буданова, информацию о плане России захватить 24 февраля 2022 аэродром «Антонов» и высадить там тысячи своих солдат для захвата Киева его команда получила от надежного информатора.
Битва за Гостомель. Как украинские воины и разведчики спасали Киев
Как отмечают в ГУР, немецкое издание ZEIT ONLINE разработало детальную реконструкцию битвы за аэродром в Гостомеле в первый день полномасштабного вторжения РФ.
Это удалось сделать благодаря десяткам свидетельств участников боев за Киев.
По словам шефа украинской разведки, для обороны аэродрома он отправил лучших членов своей команды.
Кирилл Буданов подробно докладывал обо всем происходящем в Гостомеле украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
К слову, президент Украины приказывал своим воинам безжалостно уничтожать россиян, не давая им никакого шанса на проникновение в Киев.
Битва за Гостомель сорвала планы Путина
Как отмечает Кирилл Буданов, украинские воины и разведчики приступили к первой контратаке против солдат РФ во второй половине 24 февраля.
За считанные часы удалось уничтожить около 80 российских десантников.
Кроме того, было принято решение о преднамеренном повреждении взлетно-посадочной полосы аэродрома, чтобы не допустить посадку военно-транспортных самолетов России.
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