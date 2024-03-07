Хто допоміг зірвати наступ РФ на Київ. Буданов розкрив нові деталі

За словами шефа української розвідки, генерал-лейтенанта Кирила Буданова, інформацію про план Росії захопити 24 лютого 2022 року аеродром «Антонов» та висадити там тисячі своїх солдатів для захоплення Києва його команда отримала від надійного інформатора.

Битва за Гостомель. Як українські воїни та розвідники рятували Київ

Як зазначають у ГУР, німецьке видання ZEIT ONLINE розробило детальну реконструкцію битви за аеродром у Гостомелі у перший день повномасштабного вторгнення РФ.

Це вдалося зробити завдяки десяткам свідчень учасників битви за Київ.

В інтерв’ю журналістам начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, що інформацію про план росіян захопити 24 лютого 2022 року аеродром «Антонов» та висадити там тисячі своїх солдатів розвідка отримала від надійного інформатора. Поширити

За словами шефа української розвідки, для оборони летовища він відправив найкращих членів своєї команди.

Я побачив [російські гелікоптери], і подумав, що вони вже дуже близько. Відчув страх, але потім вирвався адреналін, ― розповів журналістам один з розвідників-спецпризначенців. Поширити

Кирило Буданов детально доповідав про все, що відбувається в Гостомелі, українському президенту Володимиру Зеленському.

До слова, президент України наказував своїм воїнам безжально нищити росіян, не даючи їм жодного шансу на проникнення в Київ.

Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі. Кирило Буданов Глава ГУР МОУ

Битва за Гостомель зірвала плани Путіна

Як зазначає Кирило Буданов, українські воїни та розвідники розпочали першу контратаку проти солдатів РФ в другій половині 24 лютого.

За лічені години вдалось знищити близько 80 російських десантників.

Окрім того, було ухвалення рішення про умисне пошкодження злітно-посадкової смуги аеродрому, щоб не допустити посадку військово-транспортних літаків Росії.