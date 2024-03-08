Французские оборонные компании будут производить военную технику в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Французские оборонные компании будут производить военную технику в Украине

снаряд
Читати українською
Источник:  Reuters

Франция поощряет свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Что известно о планах Франции производить военную технику в Украине

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Reuters.

Три французских компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы, — сказал Лекорню.

По его словам, в планах запустить первые производственные мощности летом 2024 года.

Министр обороны Франции не сообщил, о каких оборонных предприятиях идет речь, но намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

Чешская оборонная компания будет производить боеприпасы в Украине

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия российской агрессии.

Как заявил владелец и исполнительный директор CSG, миллиардер Михал Стрнад, чешская компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину и уже ведет переговоры с украинским государственным концерном "Украинская оборонная промышленность" о потенциальном совместном предприятии.

Предприятие будет производить тяжелые боеприпасы и оборудование, обеспечивая наращивание производства в ближайшие годы.

CSG стал важным поставщиком в Украину после полномасштабного вторжения России в 2022 году, доставляя отремонтированные танки Т-72 вместе с боеприпасами, гаубицами и другим оборудованием.

Бизнес компании резко возрос благодаря этим поставкам вместе с возобновлением внимания в Европе к расходам на оборону. В 2022 году доходы оборонного предприятия достигли 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов).

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Финляндии призвали немедленно найти деньги на боеприпасы для Украины
Антти Хяккянен
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные партнеры собрали почти все средства на боеприпасы для Украины — Bloomberg
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?