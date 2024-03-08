Французские оборонные компании будут производить военную технику в Украине

Франция поощряет свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.
Что известно о планах Франции производить военную технику в Украине
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Reuters.
По его словам, в планах запустить первые производственные мощности летом 2024 года.
Министр обороны Франции не сообщил, о каких оборонных предприятиях идет речь, но намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.
Чешская оборонная компания будет производить боеприпасы в Украине
Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия российской агрессии.
Как заявил владелец и исполнительный директор CSG, миллиардер Михал Стрнад, чешская компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину и уже ведет переговоры с украинским государственным концерном "Украинская оборонная промышленность" о потенциальном совместном предприятии.
Предприятие будет производить тяжелые боеприпасы и оборудование, обеспечивая наращивание производства в ближайшие годы.
CSG стал важным поставщиком в Украину после полномасштабного вторжения России в 2022 году, доставляя отремонтированные танки Т-72 вместе с боеприпасами, гаубицами и другим оборудованием.
Бизнес компании резко возрос благодаря этим поставкам вместе с возобновлением внимания в Европе к расходам на оборону. В 2022 году доходы оборонного предприятия достигли 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов).
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-