Французские оборонные компании будут производить военную технику в Украине

Франция поощряет свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

Что известно о планах Франции производить военную технику в Украине

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Reuters.

Три французских компании будут налаживать партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотников и наземного оборудования, чтобы производить запчасти на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы, — сказал Лекорню. Поделиться

По его словам, в планах запустить первые производственные мощности летом 2024 года.

Министр обороны Франции не сообщил, о каких оборонных предприятиях идет речь, но намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

Чешская оборонная компания будет производить боеприпасы в Украине

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия российской агрессии.

Как заявил владелец и исполнительный директор CSG, миллиардер Михал Стрнад, чешская компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину и уже ведет переговоры с украинским государственным концерном "Украинская оборонная промышленность" о потенциальном совместном предприятии.

Предприятие будет производить тяжелые боеприпасы и оборудование, обеспечивая наращивание производства в ближайшие годы.

CSG стал важным поставщиком в Украину после полномасштабного вторжения России в 2022 году, доставляя отремонтированные танки Т-72 вместе с боеприпасами, гаубицами и другим оборудованием.

Бизнес компании резко возрос благодаря этим поставкам вместе с возобновлением внимания в Европе к расходам на оборону. В 2022 году доходы оборонного предприятия достигли 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов).