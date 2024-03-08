Французькі оборонні компанії вироблятимуть військову техніку в Україні

Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Що відомо про плани Франції виробляти військову техніку в Україні

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Reuters.

Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторах безпілотників і наземного обладнання, щоб виробляти запчастини на українській землі, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси, — сказав Лекорню. Поширити

За його словами, у планах запустити перші виробничі потужності влітку 2024 року.

Міністр оборони Франції не повідомив, про які оборонні підприємства йде мова, але натякнув, що серед залучених компаній буде виробник танків KNDS, холдингова структура, сформована французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Чеська оборонна компанія вироблятиме боєприпаси в Україні

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії російській агресії.

Як заявив власник і виконавчий директор CSG, мільярдер Міхал Стрнад, чеська компанія хотіла б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну та вже веде переговори з українським державним концерном "Українська оборонна промисловість" про потенційне спільне підприємство.

Підприємство будуть виробляти важкі боєприпаси та обладнання, забезпечуючи нарощування виробництво в найближчі роки.

CSG став важливим постачальником в Україну після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, доставляючи відремонтовані танки Т-72 разом із боєприпасами, гаубицями та іншим обладнанням.

Бізнес компанії різко зріс завдяки цим поставкам, разом із відновленням уваги в Європі до витрат на оборону. У 2022 році доходи оборонного підприємства досягли 1 мільярда євро (1,1 мільярда доларів).