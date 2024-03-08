Бавовна у Мелітополі. Вибухнув ще один склад з боєприпасами армії РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Бавовна у Мелітополі. Вибухнув ще один склад з боєприпасами армії РФ

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Бавовна у Мелітополі

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у тимчасово окупованому Мелітополі був успішно знищений склад з боєприпасами російських загарбників.

У Мелітополі нова бавовна 8 березня

За словами Івана Федорова, про гучні вибухи йому розповіли мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області.

Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу. А вчора «бавовнило» в Мелітополі — злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси, — йдеться в заяві голови Запорізької ОВА.

Що важливо розуміти, Мелітополь перебуває під окупацією армії РФ з початку повномасштабного вторгнення.

11 березня 2022 року стало відомо, що мера міста Івана Федорова викрали російські загарбники.

За кілька днів його вдалося врятувати завдяки спецоперації, обмінявши на 9 російських солдатів-строковиків.

На початку лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА.

Втрати армії РФ станом на 8 березня 2024 року:

  • особового складу − близько 422 310 (+880) осіб,

  • танків − 6 706 (+11) од,

  • бойових броньованих машин − 12 798 (+19) од,

  • артилерійських систем − 10 375 (+25) од,

  • РСЗВ − 1 011 (+2) од,

  • засобів ППО − 704 (+3) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 998 (+35) од,

  • крилатих ракет − 1 919 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 598 (+66) од,

  • спеціальної техніки − 1 656 (+9) од.

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