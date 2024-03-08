Бавовна у Мелітополі. Вибухнув ще один склад з боєприпасами армії РФ

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у тимчасово окупованому Мелітополі був успішно знищений склад з боєприпасами російських загарбників.

У Мелітополі нова бавовна 8 березня

За словами Івана Федорова, про гучні вибухи йому розповіли мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області.

Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу. А вчора «бавовнило» в Мелітополі — злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси, — йдеться в заяві голови Запорізької ОВА. Поширити

Що важливо розуміти, Мелітополь перебуває під окупацією армії РФ з початку повномасштабного вторгнення.

11 березня 2022 року стало відомо, що мера міста Івана Федорова викрали російські загарбники.

За кілька днів його вдалося врятувати завдяки спецоперації, обмінявши на 9 російських солдатів-строковиків.

На початку лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА.

Втрати армії РФ станом на 8 березня 2024 року: