Бавовна у Мелітополі. Вибухнув ще один склад з боєприпасами армії РФ

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у тимчасово окупованому Мелітополі був успішно знищений склад з боєприпасами російських загарбників.
У Мелітополі нова бавовна 8 березня
За словами Івана Федорова, про гучні вибухи йому розповіли мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області.
Що важливо розуміти, Мелітополь перебуває під окупацією армії РФ з початку повномасштабного вторгнення.
11 березня 2022 року стало відомо, що мера міста Івана Федорова викрали російські загарбники.
За кілька днів його вдалося врятувати завдяки спецоперації, обмінявши на 9 російських солдатів-строковиків.
На початку лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА.
Втрати армії РФ станом на 8 березня 2024 року:
особового складу − близько 422 310 (+880) осіб,
танків − 6 706 (+11) од,
бойових броньованих машин − 12 798 (+19) од,
артилерійських систем − 10 375 (+25) од,
РСЗВ − 1 011 (+2) од,
засобів ППО − 704 (+3) од,
літаків − 347 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 998 (+35) од,
крилатих ракет − 1 919 (+0) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 13 598 (+66) од,
спеціальної техніки − 1 656 (+9) од.
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