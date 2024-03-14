У Силах оборони півдня ОСУВ “Одеса” зазначили, що російські окупанти не полишають безуспішних спроб захопити плацдарми українських військових на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра у Херсонській області

Представники ОСУВ “Одеса” підкреслили, що російські окупанти продовжують спроби атак, однак без підтримки бронетехніки.

Незважаючи на погіршення погодних умов, на цій ділянці фронту триває контрбатарейна боротьба.

Ворог не полишає намір вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу спромігся на два штурми. Групами — до відділення, без підтримки бронетехніки, противник намагається зачистити наші плацдарми понад три тижні. Але наші позиції стало залишаються за нами, а ворог із втратами відступає до наступних спроб, — підкреслюють у Силах оборони півдня. Поширити

Зазначається, що українські військові на Херсонщині завдають ударів по ворожих тилах, місцях розміщення військової техніки та особового складу і вогневих позиціях.

Підтверджено інформацію, що протягом минулої доби ліквідовано 42 російських загарбники, чотири ворожі човни, два розвідувальних БпЛА типу Supercam та Zala, одну одиницю автомобільної техніки та квадроцикл.

Окрім цього знищено ворожий спостережний пункт.

Зазначається, що окупанти продовжують проводити аерозвідку, та намагаються за допомогою артилерії та ударних дронів тиснути на оборонні позиції ЗСУ.

Але і тут погода суттєво вплинула на інтенсивність всіх видів бойових дій. Щільна хмарність, штормовий вітер і дощі не сприяють ані розвідці, ані наведенню, ані мобільності артрозрахунків, — зазначають в ОСУВ “Одеса”. Поширити

Що відомо про наслідки ворожих обстрілів на півдні України

З усім тим, протягом бойової доби ворог не припиняв терор мирного населення прифронтових регіонів Херсонщини: зафіксовано 37 FPV-дронів та 15 скидів 29 осколкових боєприпасів з БпЛА різних модифікацій.

Протягом доби зафіксовано 4 ворожі обстріли Херсона.

Двічі окупанти обстрілювали Берислав та Садове.

Під вогнем були Качкарівка, Білозерка, Антонівка, Понятівка, Тягинка, Іванівка, Миколаївка.

Під ворожі обстріли також потрапили Очаків та Куцурубська громада у Миколаївській області.

Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено промислове підприємство, близько десятка багатоповерхівок, три приватні будинки, лінія газогону, автотранспортне підприємство та автомобільна техніка.

За словами військових, наразі на морі шторм. Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні вже дві доби поспіль. Ракетоносії росіян з пунктів базування не виходили.