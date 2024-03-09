ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонської області

Українські військові укріплюють та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Українські військові доповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Як зазначається, на півдні України триває контрбатарейна боротьба. Протягом останньої доби росіяни не проводили штурмових дій, але обстрілювали з артилерії та мінометів, зокрема в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.

Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, — йдеться у повідомленні. Поширити

Крім того, окупанти проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону. Удар був по п’ятиповерхівці, постраждала семирічна дитина.

Що відбувається на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Згідно з даними видання Forbes, після того, як ЗСУ захопили плацдарм в селі Кринки на лівому березі Дніпра, українська морська піхота — переважно 35-та бригада — не лише утримує свої позиції, але й повільно просувається до сусіднього поселення Козачі Лагері.

Протягом останніх декількох тижнів ЗСУ вдалося знищити 222 одиниці російської техніки біля Кринок.

Також наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.