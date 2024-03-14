В Силах обороны юга ОСУВ "Одесса" отметили, что российские оккупанты не оставляют безуспешных попыток захватить плацдармы украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

Представители ОСУВ "Одесса" подчеркнули, что российские оккупанты продолжают попытки атак, однако без поддержки бронетехники.

Несмотря на ухудшение погодных условий, на этом участке фронта идет контрбатарейная борьба.

Враг не оставляет намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За прошедшие сутки сумел на два штурма. Группами — в отделение, без поддержки бронетехники, противник пытается зачистить наши плацдармы более трех недель. Но наши позиции стали оставаться за нами, а враг с потерями отступает к следующим попыткам, — подчеркивают в Силах обороны юга. Поделиться

Отмечается, что украинские военные в Херсонской области наносят удары по вражеским тылам, местам размещения военной техники и личного состава и огневых позициях.

Подтверждена информация, что за прошедшие сутки ликвидировано 42 российских захватчика, четыре вражеских лодки, две разведывательные БпЛА типа Supercam и Zala, одна единица автомобильной техники и квадроцикл.

Кроме этого уничтожен враждебный наблюдательный пункт.

Отмечается, что оккупанты продолжают проводить аэразведку, и пытаются с помощью артиллерии и ударных дронов давить на оборонные позиции ВСУ.

Но и здесь погода оказала существенное влияние на интенсивность всех видов боевых действий. Плотная облачность, штормовой ветер и дожди не способствуют ни разведке, ни наведению, ни мобильности артрасчетов, — отмечают в ОСУО "Одесса". Поделиться

Что известно о последствиях вражеских обстрелов на юге Украины

Со всем тем, в течение боевых суток враг не прекращал террор мирного населения прифронтовых регионов Херсонщины: зафиксировано 37 FPV-дронов и 15 сбросов 29 осколочных боеприпасов из БПЛА разных модификаций.

В течение суток зафиксировано 4 вражеских обстрела Херсона.

Дважды оккупанты обстреливали Берислав и Садовое.

Под огнем были Качкаровка, Белозерка, Антоновка, Понятовка, Тягинка, Ивановка, Николаевка.

Во вражеские обстрелы также попали Очаков и Куцурубская община Николаевской области.

В результате артиллерийских обстрелов повреждены промышленное предприятие, около десятка многоэтажек, три частных дома, линия газопровода, автотранспортное предприятие и автомобильная техника.

По словам военных, сейчас на море шторм. Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют уже двое суток. Ракетоносители россиян из пунктов базирования не выходили.