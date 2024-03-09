Пограничники уничтожили склад БК армии РФ на левобережье Херсонщины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники уничтожили склад БК армии РФ на левобережье Херсонщины — видео

Госпогранслужба Украины
Левый берег Херсонщины
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Украинские пограничники показали новые успехи в сражении с врагом на левом берегу Днепра. Там успешно поработали дроны, уничтожив вооружение армии РФ.

Пограничники ликвидировали технику российской армии на левобережье Днепра

Пограничники на левом берегу Днепра в Херсонской области с помощью дронов уничтожили гаубицу и склад с боеприпасами российских захватчиков.

Об этом сообщила Госпогранслужба и обнародовала соответствующее видео.

Аэроразведчики Госпогранслужбы усиливают подразделения Сил обороны на левобережье Херсонщины с воздуха.

В течение нескольких ночей пилоты ударных БПЛА нанесли огненное поражение по враждебным позициям и уничтожили гаубицу, состав боекомплекта и легковой автомобиль россиян.

Украинские военные доложили о ситуации на левобережье Херсона

Как отмечается, на юге Украины идет контрбатарейная борьба. За последние сутки россияне не проводили штурмовых действий, но обстреливали из артиллерии и минометов, в частности в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.

Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра, – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а также впервые за десять дней решились направить управляемую авиабомбу из самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона. Удар был по пятиэтажке, пострадал семилетний ребенок.

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