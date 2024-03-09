Прикордонники знищили склад БК армії РФ на лівобережжі Херсонщини — відео

Українські прикордонники показали нові успіхи у битві з ворогом на лівому березі Дніпра. Там вдало попрацювали дрони, знищивши озброєння армії РФ.

Прикордонники ліквідували техніку російської армії на лівобережжі Дніпра

Прикордонники на лівому березі Дніпра у Херсонській області за допомогою дронів знищили гаубицю і склад з боєприпасами російських загарбників.

Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відповідне відео.

Аеророзвідники Держприкордонслужби підсилюють підрозділи Сил оборони на лівобережжі Херсонщини з повітря.

Упродовж кількох ночей пілоти ударних БПЛА завдали вогневого ураження по ворожих позиціях та знищили гаубицю, склад боєкомплекту і легковий автомобіль росіян.

Українські військові доповіли про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Як зазначається, на півдні України триває контрбатарейна боротьба. Протягом останньої доби росіяни не проводили штурмових дій, але обстрілювали з артилерії та мінометів, зокрема в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.

Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, — йдеться у повідомленні. Поширити

Крім того, окупанти проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону. Удар був по п’ятиповерхівці, постраждала семирічна дитина.