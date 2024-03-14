ЗСУ знищили полігон армії РФ на Луганщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили полігон армії РФ на Луганщині

РСЗВ ЗСУ
Джерело:  online.ua

Українські військові вразили полігон злочинної армії РФ на окупованих територіях Луганської області. 

Що відомо про наслідки удару ЗСУ по полігону окупантів РФ на Луганщині

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по полігону на окупованій Луганщині загинуло не менше 10 російських військових.

3 невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня. За нашими даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Точна кількість загиблих та поранених невідома, - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Що відомо про зменшення мобілізаційного ресурсу в армїі РФ

За словами керівника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, в окупаційної армії РФ зменшується ресурс серед представників нацменшинств через втрати на фронті.

За його словами із посиланням на статистику від OSINT-аналітиків та розвідки, у окупаційній армії РФ спостерігаються великі втрати серед представників нацменшинств, зокрема, тувинців, бурятів і якутів.

Калашніков підкреслив, що наразі спостерігається зменшення втрат серед нацменшин в окупаційній армії РФ, однак це не свідчить про зменшення кількості їхньої мобілізації у РФ.

Військовий зазначив, що загалом цей мобілізаційний ресурс в окупантів зменшується.

Тобто те, що їх постійно намагалися сточувати саме першими в рядах наступальних, це правда. Їх просто не жалкували, - пояснює Калашніков.

За його словами, в російських регіонах з вищим прожитковим рівнем не дуже намагалися мобілізовувати людей для поповнення особового складу. Зокрема, така ситуація спостерігалася в Санкт-Петербурзі і Москві.

Калашніков сказав, що навчених бійців, які починали у 2022 році повномаштабний наступ на Україну, стало менше, бо багато з них вже ліквідовані, або поранені.

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