Українські військові вразили полігон злочинної армії РФ на окупованих територіях Луганської області.
Що відомо про наслідки удару ЗСУ по полігону окупантів РФ на Луганщині
За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по полігону на окупованій Луганщині загинуло не менше 10 російських військових.
Що відомо про зменшення мобілізаційного ресурсу в армїі РФ
За словами керівника пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, в окупаційної армії РФ зменшується ресурс серед представників нацменшинств через втрати на фронті.
За його словами із посиланням на статистику від OSINT-аналітиків та розвідки, у окупаційній армії РФ спостерігаються великі втрати серед представників нацменшинств, зокрема, тувинців, бурятів і якутів.
Калашніков підкреслив, що наразі спостерігається зменшення втрат серед нацменшин в окупаційній армії РФ, однак це не свідчить про зменшення кількості їхньої мобілізації у РФ.
Військовий зазначив, що загалом цей мобілізаційний ресурс в окупантів зменшується.
За його словами, в російських регіонах з вищим прожитковим рівнем не дуже намагалися мобілізовувати людей для поповнення особового складу. Зокрема, така ситуація спостерігалася в Санкт-Петербурзі і Москві.
Калашніков сказав, що навчених бійців, які починали у 2022 році повномаштабний наступ на Україну, стало менше, бо багато з них вже ліквідовані, або поранені.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-