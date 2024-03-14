Украинские военные поразили полигон преступной армии РФ на оккупированных территориях Луганской области.
Что известно о последствиях удара ВСУ по полигону окупантов РФ в Луганской области
По информации российского Telegram-канала ASTRA, в результате ракетного удара ВСУ по полигону на оккупированной Луганщине погибли не менее 10 российских военных.
Что известно об уменьшении мобилизационного ресурса в армии РФ
По словам руководителя прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, в оккупационной армии РФ уменьшается ресурс среди представителей нацменьшинств из-за потерь на фронте.
По его словам, со ссылкой на статистику от OSINT-аналитиков и разведки, в оккупационной армии РФ наблюдаются большие потери среди представителей нацменьшинств, в частности, тувинцев, бурят и якутов.
Калашников подчеркнул, что в настоящее время наблюдается уменьшение потерь среди нацменьшинств в оккупационной армии РФ, однако это не свидетельствует об уменьшении их мобилизации в РФ.
Военный отметил, что в целом этот мобилизационный ресурс у окупантов уменьшается.
По его словам, в российских регионах с более высоким прожиточным уровнем не очень-то пытались мобилизовывать людей для пополнения личного состава. Такая ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге и Москве.
Калашников сказал, что обученных бойцов, начинавших в 2022 году полномасштабное наступление на Украину, стало меньше, потому что многие из них уже ликвидированы или ранены.
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