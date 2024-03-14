Что известно о последствиях удара ВСУ по полигону окупантов РФ в Луганской области

По информации российского Telegram-канала ASTRA, в результате ракетного удара ВСУ по полигону на оккупированной Луганщине погибли не менее 10 российских военных.

3 неустановленных ракеты атаковали военный полигон в районе оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта. По нашим данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Точное количество погибших и раненых неизвестно, говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Что известно об уменьшении мобилизационного ресурса в армии РФ

По словам руководителя прессслужбы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, в оккупационной армии РФ уменьшается ресурс среди представителей нацменьшинств из-за потерь на фронте.

По его словам, со ссылкой на статистику от OSINT-аналитиков и разведки, в оккупационной армии РФ наблюдаются большие потери среди представителей нацменьшинств, в частности, тувинцев, бурят и якутов.

Калашников подчеркнул, что в настоящее время наблюдается уменьшение потерь среди нацменьшинств в оккупационной армии РФ, однако это не свидетельствует об уменьшении их мобилизации в РФ.

Военный отметил, что в целом этот мобилизационный ресурс у окупантов уменьшается.

То есть то, что их постоянно пытались стачивать именно первыми в наступательных рядах, это правда. Их просто не сожалели, – объясняет Калашников. Поделиться

По его словам, в российских регионах с более высоким прожиточным уровнем не очень-то пытались мобилизовывать людей для пополнения личного состава. Такая ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге и Москве.

Калашников сказал, что обученных бойцов, начинавших в 2022 году полномасштабное наступление на Украину, стало меньше, потому что многие из них уже ликвидированы или ранены.