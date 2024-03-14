ВСУ отразили 18 российских атак на Авдеевском направлении за сутки

За сутки между украинскими и российскими войсками произошло 68 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Сводка Генштаба ВСУ 14 марта
По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В то же время войска РФ нанесли 14 ракетных и 103 авиационных удара, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Ситуация на передовой
На Лиманском направлении ВСУ отразили 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Водяное Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 18 российских атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток врагом предпринята безуспешная попытка штурма позиций наших войск.
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