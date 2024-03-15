Сырский посетил Авдеевское направление. Какие решения принял Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на Авдеевском направлении. Он вместе с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий украинских войск и мер по укреплению обороны.
Сырский доложил о решении по Авдеевскому направлению
По его словам, совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Как рассказал Сырский, наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами.
В этих условиях, как говорит генерал, наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления. вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии.
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