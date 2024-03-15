Сырский посетил Авдеевское направление. Какие решения принял Главнокомандующий ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский посетил Авдеевское направление. Какие решения принял Главнокомандующий ВСУ

Александр Сырский
Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на Авдеевском направлении. Он вместе с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий украинских войск и мер по укреплению обороны.

Сырский доложил о решении по Авдеевскому направлению

Работал на Авдеевском направлении, где противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад, ежедневно бросая в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.

Были приняты все необходимые меры по укреплению обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении, констатировал генерал.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Как рассказал Сырский, наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами.

Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40-50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ, рассказал главнокомандующий ВСУ о тактике врага.

В этих условиях, как говорит генерал, наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления. вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии.

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