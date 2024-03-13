Бойцы 3 ОШБр сделали важное заявление об обстановке на Авдеевском направлении

В третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ заявили о напряжении на Авдеевском направлении и уточнили оперативные данные по новым потерям РФ.
Что сказали в 3 ОШБр о боях под Авдеевкой
Важное заявление военные сделали вечером 13 марта в социальных сетях. Как уточнила бригада, после увольнения населенного пункта Красногоровка 3 ОШБр продолжает сражаться за указанное направление.
На сегодняшний день имеем: еще более 500 "отминусированных" окупантов, а также до 20 уничтоженных вражеских бронированных машин, танков, ЗРК, артсистем, САУ и значительное количество автотехники россиян.
Там это назвали критическим поражением.
В то же время 3 ОШБр продолжает стирать пехоту РФ, высказались военные. Текущая задача — сдержать штурмы и не позволить россиянам совершить прорыв в глубь обороны Авдеевского направления, говорят там.
Как Украина теряла Авдеевку
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил о тяжелом решении выйти из Авдеевки 17 февраля 2024 года. Среди украинцев звучали разные гипотезы, почему так произошло, однако официальная позиция Украины состоит в том, что нашей армии не хватило оружия и боеприпасов, чтобы удержать Авдеевку. Также упоминали о задержке помощи со стороны США.
В то же время, западные ВСУ оценили, как именно Украина теряла этот населенный пункт. 11 марта вышел обширный анализ от Associated Press с уточнением деталей о событиях на поле боя и пехотных волнах России.
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