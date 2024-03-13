Бойцы 3 ОШБр сделали важное заявление об обстановке на Авдеевском направлении

В третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ заявили о напряжении на Авдеевском направлении и уточнили оперативные данные по новым потерям РФ.

Что сказали в 3 ОШБр о боях под Авдеевкой

Важное заявление военные сделали вечером 13 марта в социальных сетях. Как уточнила бригада, после увольнения населенного пункта Красногоровка 3 ОШБр продолжает сражаться за указанное направление.

На сегодняшний день имеем: еще более 500 "отминусированных" окупантов, а также до 20 уничтоженных вражеских бронированных машин, танков, ЗРК, артсистем, САУ и значительное количество автотехники россиян.

Там это назвали критическим поражением.

Да, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной, — заявила 3 ОШБр. Поделиться

В то же время 3 ОШБр продолжает стирать пехоту РФ, высказались военные. Текущая задача — сдержать штурмы и не позволить россиянам совершить прорыв в глубь обороны Авдеевского направления, говорят там.

Как Украина теряла Авдеевку

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил о тяжелом решении выйти из Авдеевки 17 февраля 2024 года. Среди украинцев звучали разные гипотезы, почему так произошло, однако официальная позиция Украины состоит в том, что нашей армии не хватило оружия и боеприпасов, чтобы удержать Авдеевку. Также упоминали о задержке помощи со стороны США.

В то же время, западные ВСУ оценили, как именно Украина теряла этот населенный пункт. 11 марта вышел обширный анализ от Associated Press с уточнением деталей о событиях на поле боя и пехотных волнах России.