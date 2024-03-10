Армия РФ замедляет наступление под Авдеевкой. В NYT назвали причины

Наступление РФ вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы по защите этого района.
Почему Россия замедляет наступление под Авдеевкой
Военные эксперты называют несколько факторов, замедляющих продвижение:
местность, не подходящая для наступательных операций;
истощаемость русских войск после месяцев боев;
украинская армия, направившая значительные силы для защиты этого района.
По данным западной печати, Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, а военные аналитики утверждают, что ее силы все еще могут прорвать украинские оборонные линии из-за ослабления оборонных усилий и отсутствия американской военной помощи.
Однако боевые действия превратились в безрезультатные бои "вперед и назад", которые были характерны для большинства боев на передовой в прошлом году, говорится в сообщении.
За последние 10 дней Москва захватила всего чуть больше квадратного километра земли. Ее бойцы попали в бои в селах Бердичи, Орловка и Тоне.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой, на Авдеевском направлении 3 марта наши защитники отразили 14 атак врага.
По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия.
Лиховой подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.
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