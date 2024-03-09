Бойцы 3 ОШБр показали кадры жестоких боев в Авдеевке — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы 3 ОШБр показали кадры жестоких боев в Авдеевке — видео

ВСУ
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео боев из Авдеевки.

3-я штурмовая бригада показала бои в Авдеевке

Непрерывные звуки залпов и разрывов, рискованные перемещения штурмовых групп в условиях открытой местности, и ведение стрелкового боя среди полуразбитых домов, — говорится в сообщении к видео.

Военные рассказали, что от целого города остались рассыпаны на кирпичи здания и обрешетены вражескими обстрелами чьего-то дома.

Российские войска использовали в Авдеевке тактическую неожиданность

Как отмечает ISW, отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную в ходе наступательных операций в Украине.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы близ северо-восточной Авдеевки.

Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактический оползень, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.

Отчет Машовца свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в этом районе, устроив определенную тактическую неожиданность.

Других заметных случаев применения российскими войсками тактической неожиданности или ее использования в последнее время ISW не наблюдалось.

То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно свидетельствует о более широких возможностях России.

Российские войска продемонстрировали ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, но широкомасштабные российские тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что российское военное командование не усвоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех действующих в Украине группировок российских войск. отмечают аналитики.

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