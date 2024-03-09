Бойцы 3 ОШБр показали кадры жестоких боев в Авдеевке — видео

Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео боев из Авдеевки.
3-я штурмовая бригада показала бои в Авдеевке
Военные рассказали, что от целого города остались рассыпаны на кирпичи здания и обрешетены вражескими обстрелами чьего-то дома.
Российские войска использовали в Авдеевке тактическую неожиданность
Как отмечает ISW, отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную в ходе наступательных операций в Украине.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы близ северо-восточной Авдеевки.
Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактический оползень, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.
Отчет Машовца свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в этом районе, устроив определенную тактическую неожиданность.
Других заметных случаев применения российскими войсками тактической неожиданности или ее использования в последнее время ISW не наблюдалось.
То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно свидетельствует о более широких возможностях России.
Российские войска продемонстрировали ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, но широкомасштабные российские тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что российское военное командование не усвоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех действующих в Украине группировок российских войск. отмечают аналитики.
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