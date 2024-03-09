Бійці 3 ОШБр показали кадри жорстоких боїв в Авдіївці — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці 3 ОШБр показали кадри жорстоких боїв в Авдіївці — відео

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Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Українські військові з 3-ої окремої штурмової бригади показали відео боїв з Авдіївки.

3-тя штурмова бригада показала бої в Авдіївці

Безперервні звуки залпів й розривів, ризиковані переміщення штурмових груп в умовах відкритої місцевості, і ведення стрілецького бою поміж напіврозбитих будинків, — йдеться у дописі до відео.

Військові розповіли, що від цілого міста залишилися розсипані на цеглини будівлі, і решетовані ворожими обстрілами чиїсь оселі.

Російські війська використали в Авдіїївці тактичну несподіванку

Як зазначає ISW, окремі елементи російської армії могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступальних операцій в Україні. 

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 березня заявив, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки в райони поблизу північно-східної Авдіївки. 

Машовець заявив, що російські війська здійснили це перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

Звіт Машовця свідчить про те, що російські війська просунулися в цьому районі влаштувавши певну тактичну несподіванку.

Інших помітних випадків застосування російськими військами тактичної несподіванки або її використання останнім часом ISW не спостерігав. 

Те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про більш широкі російські можливості. 

Російські війська продемонстрували обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але широкомасштабні російські тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні, — зазначають аналітики.

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