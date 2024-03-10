Армія РФ сповільнює наступ під Авдіївкою. У NYT назвали причини

Наступ РФ навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району.

Чому Росія сповільнює наступ під Авдіївкою

Військові експерти називають декілька факторів, що заповільняють просування:

місцевість, яка не підходить для наступальних операцій;

виснаженість російських військ після місяців боїв;

українська армія, яка направила значні сили для захисту цього району.

За даними західної преси, Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, а військові аналітики стверджують, що її сили все ще можуть прорвати українські оборонні лінії через ослаблення оборонних зусиль та відсутність американської військової допомоги.

Проте наразі бойові дії перетворилися на безрезультатні бої "вперед і назад", які були характерні для більшості боїв на передовій минулого року, йдеться у повідомленні.

Захоплення Авдіївки не призвело до краху українських ліній, можливості для росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти великих успіхів, — сказав заступник директора Інституту стратегічних та оборонних досліджень США Тібо Фуйе. Поширити

За останні 10 днів Москва захопила лише трохи більше квадратного кілометра землі. Її бійці потрапили в бої у селах Бердичі, Орлівка та Тоненьке.

Російські війська, намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки, — сказав аналітик Black Bird Group Пасі Пароїнен Поширити

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку 3 березня наші захисники відбили 14 атак ворога.

За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, — ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії.

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.