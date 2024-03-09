Аналітики виявили нову тактику російської армії в Авдіївці

Російські війська покращили свої тактичні можливості і використали тактичну несподіванку впродовж останніх тижнів в районі Авдіївки.

Російські війська використали в Авдіїївці тактичну несподіванку

Як зазначає ISW, окремі елементи російської армії могли засвоїти тактичну адаптацію, отриману під час проведення наступальних операцій в Україні.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 березня заявив, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки в райони поблизу північно-східної Авдіївки.

Машовець заявив, що російські війська здійснили це перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

Звіт Машовця свідчить про те, що російські війська просунулися в цьому районі влаштувавши певну тактичну несподіванку.

Інших помітних випадків застосування російськими військами тактичної несподіванки або її використання останнім часом ISW не спостерігав.

Те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про більш широкі російські можливості.

Російські війська продемонстрували обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але широкомасштабні російські тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні, — зазначають аналітики. Поширити

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Як заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку 3 березня наші захисники відбили 14 атак ворога.

За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, — ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії.

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.