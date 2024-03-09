Российские войска улучшили свои тактические возможности и использовали тактическую неожиданность в последние недели в районе Авдеевки.

Российские войска использовали в Авдеевке тактическую неожиданность

Как отмечает ISW, отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную в ходе наступательных операций в Украине.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы близ северо-восточной Авдеевки.

Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактический оползень, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.

Отчет Машовца свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в этом районе, устроив определенную тактическую неожиданность.

Других заметных случаев применения российскими войсками тактической неожиданности или ее использования в последнее время ISW не наблюдалось.

То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно свидетельствует о более широких возможностях России.

Российские войска продемонстрировали ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, но широкомасштабные российские тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что российское военное командование не освоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех действующих в Украине группировок российских войск. отмечают аналитики. Поделиться

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой, на Авдеевском направлении 3 марта наши защитники отразили 14 атак врага.

По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия.

Лиховой подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.