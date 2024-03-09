Российские войска улучшили свои тактические возможности и использовали тактическую неожиданность в последние недели в районе Авдеевки.
Российские войска использовали в Авдеевке тактическую неожиданность
Как отмечает ISW, отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную в ходе наступательных операций в Украине.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы близ северо-восточной Авдеевки.
Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактический оползень, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.
Отчет Машовца свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в этом районе, устроив определенную тактическую неожиданность.
Других заметных случаев применения российскими войсками тактической неожиданности или ее использования в последнее время ISW не наблюдалось.
То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно свидетельствует о более широких возможностях России.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой, на Авдеевском направлении 3 марта наши защитники отразили 14 атак врага.
По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия.
Лиховой подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.
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