Аналитики выявили новую тактику российской армии в Авдеевке
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики выявили новую тактику российской армии в Авдеевке

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Российские войска улучшили свои тактические возможности и использовали тактическую неожиданность в последние недели в районе Авдеевки.

Российские войска использовали в Авдеевке тактическую неожиданность

Как отмечает ISW, отдельные элементы российской армии могли усвоить тактическую адаптацию, полученную в ходе наступательных операций в Украине.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы близ северо-восточной Авдеевки.

Машовец заявил, что российские войска осуществили эту перегруппировку и тактический оползень, не давая украинским войскам в полной мере осознать это.

Отчет Машовца свидетельствует о том, что российские войска продвинулись в этом районе, устроив определенную тактическую неожиданность.

Других заметных случаев применения российскими войсками тактической неожиданности или ее использования в последнее время ISW не наблюдалось.

То, что Россия смогла сделать это вблизи Авдеевки, не обязательно свидетельствует о более широких возможностях России.

Российские войска продемонстрировали ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, но широкомасштабные российские тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что российское военное командование не освоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех действующих в Украине группировок российских войск. отмечают аналитики.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой, на Авдеевском направлении 3 марта наши защитники отразили 14 атак врага.

По подтвержденным данным, в районе всех интересующих населенных пунктов (Бердичи, Орловка, Тоненько, — ред.) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы умеряют врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия.

Лиховой подчеркнул, что нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.

Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг кое-где имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции, — объяснил Дмитрий Лиховой.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ заявили о приостановке продвижения армии РФ на Авдеевском направлении
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ продолжает активные попытки наступления в районе Авдеевки
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 20 атак армии РФ на Авдеевском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?