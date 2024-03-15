ВСУ в течение суток 68 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 8 ракет, нанес 57 авиаударов и совершил 46 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических действий, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Из-за серии ракетных ударов российских окупантов по Одессе по предварительным данным, по меньшей мере 19 человек погибли и еще 70 ранены.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, в течение суток врагом осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.