Легіон "Свобода Росії" та "Сибірський" батальон попередили про намір завдати масованого удару по військових цілям у Бєлгороді. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

ЛСР анонсував масований удар по цілях у Бєлгороді

Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах та позиціях ЗС РФ у Бєлгороді, — йдеться в оголошенні. Поширити

Представники добровольчих формувань у заяві звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося.

Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття! — заявляють добровольці. Поширити

У спільній з батальоном "Сибір" заяві "ЛСР" звучить заклик до жителів Бєлгорода про те, що вони "не повинні стати живим щитом для путінських силовиків".

Раніше РДК анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.

Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.

РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.

Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.

Путінські війська власноруч обстрілюють Бєлгород, намагаючись звинуватити у всьому РДК та ЛСР.