Перед масованою атакою. РДК відкрив гумкоридор для цивільних у Курській та Бєлгородській областях — карта
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Перед масованою атакою. РДК відкрив гумкоридор для цивільних у Курській та Бєлгородській областях — карта

Курська область
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Бійці Російського добровольчого корпусу опублікували карту населених пунктів у Курській та Бєлгородській областях, з якої закликають евакуйовуватися цивільних.

РДК закликав до евакуації цивільних з прикордоння Росії

У повідомленні РДК йдеться, що у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Білгородської областей, вони закликають до термінової евакуації мешканців населених пунктів зображених на карті.

Фото: РДК

Збережіть свої життя та життя ваших дітей! Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню, — зазначили там.

Гуманітарний коридор для цивільних та російських військових буде діяти з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня. Через нього можна безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.

Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах, — пообіцяли добровольці.

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію Росії

12 березня стало відомо, що добровольці легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" прорвали кордон з РФ.

За даними DeepStateMAP, на вечір 12 березня вони могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.

Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.

14 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон опублікували спільне звернення до губернаторів Курської та Білгородської областей Романа Старовойта та В'ячеслава Гладкова з закликом негайно оголосити евакуацію.

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