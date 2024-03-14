Перед масованою атакою. РДК відкрив гумкоридор для цивільних у Курській та Бєлгородській областях — карта

Бійці Російського добровольчого корпусу опублікували карту населених пунктів у Курській та Бєлгородській областях, з якої закликають евакуйовуватися цивільних.
РДК закликав до евакуації цивільних з прикордоння Росії
У повідомленні РДК йдеться, що у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Білгородської областей, вони закликають до термінової евакуації мешканців населених пунктів зображених на карті.
Гуманітарний коридор для цивільних та російських військових буде діяти з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня. Через нього можна безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.
Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію Росії
12 березня стало відомо, що добровольці легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" прорвали кордон з РФ.
За даними DeepStateMAP, на вечір 12 березня вони могли зайняти більш ніж 40 кв. км російської території.
Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Теткіно в Курській області.
14 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон опублікували спільне звернення до губернаторів Курської та Білгородської областей Романа Старовойта та В'ячеслава Гладкова з закликом негайно оголосити евакуацію.
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