ЛСР, РДК та Сиббат висунули жорсткі вимоги губернаторам Курщини та Бєлгородщини

14 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон опублікували спільне звернення до губернаторів Курської та Білгородської областей Романа Старовойта та В'ячеслава Гладкова.

Російські добровольці вимагають, щоб влада РФ не блокувала евакуацію цивільних

ЛСР, РДК та Сиббат звертають увагу на те, що наразі триває активне звільнення російських регіонів з-під контролю путінського режиму.

Бійці також офіційніно підтвердили, що почали завдавати потужних ударів по позиціях російських окупантів у Білгородській та Курській областях.

Ми закликаємо уповноважених осіб цих областей, насамперед губернатора Курської області Романа Старовойта та губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, негайно оголосити евакуацію з усієї території вищезгаданих областей та без зволікання евакуювати цивільні, — йдеться в заяві добровольці. Поширити

ЛСР, РДК та Сиббат також наголосили, що вони не хочуть, аби цивільні росіяни якимось чином постраждали через бойові дії.

Окрім того, воїни додали, що будь-які жертви у процесі звільнення територій будуть на совісті Старовойта та Гладкова.

Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази кремлівського режиму та не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої будинки та рятувати життя своїх сімей. Поширити

ЛСР, РДК та Сиббат вкотре також повторили, що не збираються зупинятися до остаточного звільнення Курської та Білгородської областей.

Перемога буде за нами! — підсумвали російські добровольці, що воюють на боці України. Поширити

З Бєлгородської області уже тікає місцеве населення

Згідно з даними Легіону “Свобода Росії”, з окремих населених пунктів Бєлгородщини уже почали поспіхом виїжджати цивільні.

Однак також стало відомо, що влада РФ блокує евакуацію місцевого населення.

Солдати РФ ховаються за спинами простих людей, аби ускладнити РДК, ЛСР та Сиббату виконання їхніх завдань.