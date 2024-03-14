ЛСР, РДК и Сиббат выдвинули жесткие требования губернаторам Курщины и Белгородщины

14 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову.

Российские добровольцы требуют, чтобы власти РФ не блокировали эвакуацию гражданских

ЛСР, РДК и Сиббат обращают внимание на то, что продолжается активное освобождение российских регионов из-под контроля путинского режима.

Бойцы также официально подтвердили, что начали наносить мощные удары по позициям российских оккупантов в Белгородской и Курской областях.

Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, в первую очередь, губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских, — сказано в заявлении добровольцев. Поделиться

ЛСР, РДК и Сиббат также подчеркнули, что они не хотят, чтобы гражданские россияне каким-либо образом пострадали из-за боевых действий.

Кроме того, воины добавили, что любые жертвы в процессе освобождения территорий будут на совести Старовойта и Гладкова.

Мы требуем от губернаторов прекратить выполнять преступные приказы кремлевского режима и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые уже решили покинуть свои дома и спасать жизнь своих семей. Поделиться

ЛСР, РДК и Сиббат еще раз повторили, что не собираются останавливаться до окончательного освобождения Курской и Белгородской областей.

Победа будет за нами! — подытожили российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. Поделиться

Из Белгородской области уже убегает местное население

Согласно данным Легиона "Свобода России", из отдельных населенных пунктов Белгородщины уже начали спешно выезжать гражданские.

Однако также стало известно, что власти РФ блокируют эвакуацию местного населения.

Солдаты РФ прячутся за спинами обычных людей, чтоб усложнить РДК, ЛСР и Сиббату выполнение их задач.