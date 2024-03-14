ЛСР, РДК и Сиббат выдвинули жесткие требования губернаторам Курщины и Белгородщины

14 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову.
Российские добровольцы требуют, чтобы власти РФ не блокировали эвакуацию гражданских
ЛСР, РДК и Сиббат обращают внимание на то, что продолжается активное освобождение российских регионов из-под контроля путинского режима.
Бойцы также официально подтвердили, что начали наносить мощные удары по позициям российских оккупантов в Белгородской и Курской областях.
ЛСР, РДК и Сиббат также подчеркнули, что они не хотят, чтобы гражданские россияне каким-либо образом пострадали из-за боевых действий.
Кроме того, воины добавили, что любые жертвы в процессе освобождения территорий будут на совести Старовойта и Гладкова.
ЛСР, РДК и Сиббат еще раз повторили, что не собираются останавливаться до окончательного освобождения Курской и Белгородской областей.
Из Белгородской области уже убегает местное население
Согласно данным Легиона "Свобода России", из отдельных населенных пунктов Белгородщины уже начали спешно выезжать гражданские.
Однако также стало известно, что власти РФ блокируют эвакуацию местного населения.
Солдаты РФ прячутся за спинами обычных людей, чтоб усложнить РДК, ЛСР и Сиббату выполнение их задач.
Сообщается, что в Белгороде железнодорожный вокзал оцеплен силовиками. В городе растет паника.
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