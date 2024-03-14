Россияне с вещами бегут из Белгородской области — видео

На фоне взрывов и боев в Белгородской области РФ местное население начало выезжать в другие населенные пункты страны-агрессорки.

Россияне пытаются уехать из Белгородщины

13 марта ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских.

Однако их призывы были проигнорированы, поэтому утром 14 марта командир “Российского добровольческого корпуса” Денис Никитин попросил жителей Курской и Белгородской областей немедленно эвакуироваться самостоятельно.

Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородщины! Ваше руководство не приняло никаких мер по вашей защите или эвакуации, а обстрел мирных городов и сел Украины продолжается по-прежнему! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь! Денис Никитин Командир РДК

После публикации этого обращения ЛСР, РДК и Сиббат начали наносить мощные удары по позициям сил РФ.

Местные жители Белгородской области на фоне взрывов решили покинуть зону боевых действий.

ЛСР публикует видео, на котором видно, как жители Грайворона пытаются выехать с чемоданами.

Власти РФ блокируют эвакуацию мирного населения из Белгородщины

Согласно данным "РБК-Украина", российские власти блокируют эвакуацию гражданских из Белгородской области.

Об этом журналисты узнали от своих источников в разведке.

Сообщается, что железнодорожный вокзал оцеплен силовиками. В городе увеличивается паника.

Несмотря на это, бойцы ЛСР, РДК и Сиббат продолжают атаковать позиции армии РФ.

Недавно стало известно, что российские добровольцы успели уничтожить 2 склада с боеприпасами оккупационной армии РФ в районе населенного пункта Теткино в Курской области.