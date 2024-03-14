Росіяни з речами тікають з Бєлгородської області — відео

На тлі вибухів та боїв у Бєлгородській області РФ місцеве населення почало тікати у інші населені пункти країни-агресорки.

Росіяни намагають виїхати з Бєлгородщини

13 березня ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних.

Однак їхні заклики були проігноровані, тому вранці 14 березня командир “Російського добровольчого корпусу” Денис Нікітін попросив жителів Курської та Бєлгородської областей негайно евакуюватися самостійно.

Ми знову звертаємось до мешканців Курщини та Бєлгородщини! Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту чи евакуації, а обстріл мирних міст і сіл України триває, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся! Денис Нікітін Командир РДК

Після публікації цього звернення ЛСР, РДК та Сиббат почали завдавати потужних ударів по позиціях сил РФ.

Місцеві мешканці Бєлгородської області на тлі вибухів все-таки вирішили покинути зону бойових дій.

ЛСР публікує відео, на якому видно, як жителі Грайворона тікають з валізами.

Влада РФ блокує евакуацію мирного населення з Бєлгородщини

Згідно з даними “РБК-Україна”, російська влада блокує евакуацію цивільних із Білгородської області.

Про це журналісти дізналися від своїх джерел у розвідці.

Повідомляється, що залізничний вокзал оточений силовиками. У місті збільшується паніка.

Попри це, бійці ЛСР, РДК та Сиббат продовжують атакувати позиції армії РФ.

Нещодавно стало відомо, що російські добровольці встигли знищити 2 склади із боєприпасами окупаційної армії РФ в районі населеного пункту Тьоткіно у Курській області.