Бійці добровольчого повстанського батальйону Легіон “Свобода Росії" за допомогою артилерії знищили 2 склади із боєприпасами окупаційної армії РФ в районі населеного пункту Тьоткіно у Курській області.
Що відомо про успіхи наступу бійців ЛСР у Курській області
Бої в районі населеного пункту Тьоткіно продовжуються вже третю добу.
При цьому доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський висунув пропозицію, відповідно до якої, добровольці залишать населений пункт у разі, якщо окупаційна армія РФ вийде з окупованого Мелітополя у Запорізькій області.
Він підкреслив, що ситуація у прикордонних регіонах розвивається дуже швидко.
Що відомо про ситуацію у Бєлгородській області
Між тим російські ЗМІ повідомляють про нібито трьох постраждалих через обстріли Бєлгорода.
Станом на ранок, 14 березня, бойові дії точились в районі прикордонного пункту Сподарюшине на Бєлгородщині.
Підконтрольні Кремлю Telegram-канали заявили, що нібито українська ДРГ підійшла з боку українського села Попівка.
Російська армія буцімто залучила авіацію для відбиття атаки. А так звані росвоєнкори стверджують, що для атаки на Сподарюшине використовується важка техніка.
За інформацією аналітиків DeepStateMap, так звані сірі зони в Бєлгородській і Курській області займають майже 42 кв. км.
Тьоткiно (Курська область) — 11,29 кв. км;
Глотове / Козинка (Бєлгородська область) — 14,88 кв. км;
Лозова Рудка (Бєлгородська область) — 0,34 кв. км;
Нехотіївка (Бєлгородська область) — 1,57 кв. км;
Нова Таволжанка (Бєлгородська область) — 13,72 кв. км.
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