ЛСР артилерією знищив 2 склади армії РФ у Курській області — відео
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ЛСР артилерією знищив 2 склади армії РФ у Курській області — відео

Бавовна на території РФ
Джерело:  online.ua

Бійці добровольчого повстанського батальйону Легіон “Свобода Росії" за допомогою артилерії знищили 2 склади із боєприпасами окупаційної армії РФ в районі населеного пункту Тьоткіно у Курській області. 

Що відомо про успіхи наступу бійців ЛСР у Курській області

Бої в районі населеного пункту Тьоткіно продовжуються вже третю добу.

При цьому доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський висунув пропозицію, відповідно до якої, добровольці залишать населений пункт у разі, якщо окупаційна армія РФ вийде з окупованого Мелітополя у Запорізькій області.

Вони йдуть із Мелітополя, а ми повертаємо їм Тьоткіно. На мою думку, цілком хороша угода буде, — зазначив Барановський.

Він підкреслив, що ситуація у прикордонних регіонах розвивається дуже швидко.

Бої на околицях Тьоткіно тривають. Тобто і в Курській області, як і раніше, напружена ситуація, і в Бєлгородській йдуть бої. Наша спеціальна визвольна операція триває вже третю добу, — зазначив представник ЛСР.

Що відомо про ситуацію у Бєлгородській області

Між тим російські ЗМІ повідомляють про нібито трьох постраждалих через обстріли Бєлгорода.

Станом на ранок, 14 березня, бойові дії точились в районі прикордонного пункту Сподарюшине на Бєлгородщині.

Підконтрольні Кремлю Telegram-канали заявили, що нібито українська ДРГ підійшла з боку українського села Попівка.

Російська армія буцімто залучила авіацію для відбиття атаки. А так звані росвоєнкори стверджують, що для атаки на Сподарюшине використовується важка техніка.

За інформацією аналітиків DeepStateMap, так звані сірі зони в Бєлгородській і Курській області займають майже 42 кв. км.

  • Тьоткiно (Курська область) — 11,29 кв. км;

  • Глотове / Козинка (Бєлгородська область) — 14,88 кв. км;

  • Лозова Рудка (Бєлгородська область) — 0,34 кв. км;

  • Нехотіївка (Бєлгородська область) — 1,57 кв. км;

  • Нова Таволжанка (Бєлгородська область) — 13,72 кв. км.

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