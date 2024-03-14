Бійці добровольчого повстанського батальйону Легіон “Свобода Росії" за допомогою артилерії знищили 2 склади із боєприпасами окупаційної армії РФ в районі населеного пункту Тьоткіно у Курській області.

Що відомо про успіхи наступу бійців ЛСР у Курській області

Бої в районі населеного пункту Тьоткіно продовжуються вже третю добу.

При цьому доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський висунув пропозицію, відповідно до якої, добровольці залишать населений пункт у разі, якщо окупаційна армія РФ вийде з окупованого Мелітополя у Запорізькій області.

Вони йдуть із Мелітополя, а ми повертаємо їм Тьоткіно. На мою думку, цілком хороша угода буде, — зазначив Барановський. Поширити

Він підкреслив, що ситуація у прикордонних регіонах розвивається дуже швидко.

Бої на околицях Тьоткіно тривають. Тобто і в Курській області, як і раніше, напружена ситуація, і в Бєлгородській йдуть бої. Наша спеціальна визвольна операція триває вже третю добу, — зазначив представник ЛСР. Поширити

Що відомо про ситуацію у Бєлгородській області

Між тим російські ЗМІ повідомляють про нібито трьох постраждалих через обстріли Бєлгорода.

Станом на ранок, 14 березня, бойові дії точились в районі прикордонного пункту Сподарюшине на Бєлгородщині.

Підконтрольні Кремлю Telegram-канали заявили, що нібито українська ДРГ підійшла з боку українського села Попівка.

Російська армія буцімто залучила авіацію для відбиття атаки. А так звані росвоєнкори стверджують, що для атаки на Сподарюшине використовується важка техніка.

За інформацією аналітиків DeepStateMap, так звані сірі зони в Бєлгородській і Курській області займають майже 42 кв. км.