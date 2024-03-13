Село Тьоткіно Курської області, яка межує з Україною, знаходиться у "сірій зоні". Російська влада фактично, втратила над ним контроль.

Росія не контролює Тьоткіно

Тьоткіно на Курщині стало “сірою зоною” в результаті дій ЛСР.

Про це заявив доброволець Легіону "Свобода Росії" Олег Барановський в ефірі телемарафону.

Тьоткіно — воно фактично знаходиться в сірій зоні. Воно зараз точно не під контролем російської влади.

За його словами, добровольці, які прорвали кордон із Росією, не відкривають там своїх органів влади. У населеному пункті немає жодної влади.

Кордон з РФ прорвано

12 березня стало відомо, що Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та "Сибірський батальйон" прорвали кордон із Росією.

Вони зайшли на територію кількох російських областей та взяли під свій контроль населені пункти.

Пізніше стало відомо, що добровольці контролюють село Тьоткіно. Але вже сьогодні, 13 березня, у ЛСР уточнили, що бої все ще продовжуються.

Легіон “Свобода Росії” оприлюднив наслідки обстрілу Тьоткіно у Курській області. Раніше бійці взяли під свій контроль цей населений пункт.

Наразі невідомо, хто саме наніс удар по населеному пункту в Курській області.

12 березня бійці РДК взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

Окрім цього російські добровольці показали знищення двох БМП російських військ у селищі Горьківський на території Росії.