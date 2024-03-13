Боец ЛСР Барановский заявил о переходе Теткино на Курщине в "серую зону"
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Боец ЛСР Барановский заявил о переходе Теткино на Курщине в "серую зону"

ЛСР
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Село Теткино Курской области, граничащее с Украиной, находится в "серой зоне". Российские власти фактически потеряли над ним контроль.

Россия не контролирует Теткино

Теткино на Курщине стало "серой зоной" в результате действий ЛСР.

Об этом заявил доброволец Легиона "Свобода России" Олег Барановский в эфире телемарафона.

Теткино — оно фактически находится в серой зоне. Оно сейчас точно не под контролем российских властей.

По его словам, добровольцы, прорвавшие границу с Россией, не открывают там своих органов власти. В населенном пункте нет никакой власти.

Граница с РФ прорвана

12 марта стало известно, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией.

Они зашли на территорию ряда российских областей и взяли под свой контроль населенные пункты.

Позже стало известно, что добровольцы контролируют село Теткино. Но уже сегодня, 13 марта, в ЛВС уточнили, что бои все еще продолжаются.

Легион "Свобода России" обнародовал последствия обстрела Теткино в Курской области. Ранее бойцы взяли под свой контроль населенный пункт.

Пока неизвестно, кто именно нанес удар по населенному пункту в Курской области.

12 марта бойцы РДК взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

Кроме этого, российские добровольцы показали уничтожение двух БМП российских войск в поселке Горьковский на территории России.

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