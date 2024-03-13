ЛСР показал последствия обстрела Теткино в Курской области – фото

Легион "Свобода России" обнародовал последствия обстрела Теткино в Курской области. Ранее бойцы взяли под свой контроль населенный пункт.
Российские добровольцы показали обстрел Теткино
Фото с последствиями обстрелов опубликовали в Telegram-канале Легиона "Свободу России".
Пока неизвестно, кто именно нанес удар по населенному пункту в Курской области.
12 марта бойцы РДК взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.
Кроме этого, российские добровольцы показали уничтожение двох БМП российских войск в поселке Горьковский на территории России.
ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских
13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выступили с совместным обращением к властям РФ и местному населению Курской и Белгородской областей.
Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.
Приблизительно за полчаса до публикации обращения формирований губернатор Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске.
Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.
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