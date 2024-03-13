ЛСР показал последствия обстрела Теткино в Курской области – фото

Легион "Свобода России" обнародовал последствия обстрела Теткино в Курской области. Ранее бойцы взяли под свой контроль населенный пункт.

Российские добровольцы показали обстрел Теткино

Фото с последствиями обстрелов опубликовали в Telegram-канале Легиона "Свободу России".

Пока неизвестно, кто именно нанес удар по населенному пункту в Курской области.

12 марта бойцы РДК взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

Кроме этого, российские добровольцы показали уничтожение двох БМП российских войск в поселке Горьковский на территории России.

ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских

13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выступили с совместным обращением к властям РФ и местному населению Курской и Белгородской областей.

Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — говорится в совместном заявлении бойцов. Поделиться

Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.

Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть город. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины, — подчеркнули российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. Поделиться

Приблизительно за полчаса до публикации обращения формирований губернатор Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске.