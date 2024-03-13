Боевые отряды Навального анонсировали месть властям РФ — видео

13 марта представители Боевых отрядов Навального заявили, что намерены отомстить режиму российского диктатора Владимира Путинуа за убийство оппозиционера Алексея Навального.
Боевые отряды Навального хотят сорвать президентские выборы в РФ
Бойцы БОН обратили внимание на то, что 13 марта правоохранительные ведомства Брянской области начали проводить так называемые меры профилактики по предотвращению террористических действий на территории города Брянска.
Кроме того, указано, что мэр города подписал решение о регулировании движения транспорта на выборах президента.
То есть с 15 по 17 марта будет ограничено движение личных автомобилей на приближающихся к местам голосования улицах.
Кроме того, они опубликовали видео, где видно, что агенты БОН тщательно подготовились к срыву выборов Путина 17 марта.
РДК, ЛСР и Сиббат анонсировали уничтожение военных позиций РФ в Курской и Белгородской областях
Следует также отметить, что 13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданского населения.
Российские добровольцы заявили, что не собираются больше терпеть то, что армия РФ наносит удары по мирным украинским городам и селам с территории Белгородской и Курской областей.
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