Боевые отряды Навального анонсировали месть властям РФ — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Боевые отряды Навального анонсировали месть властям РФ — видео

Боевые отряды Навального
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Источник:  online.ua

13 марта представители Боевых отрядов Навального заявили, что намерены отомстить режиму российского диктатора Владимира Путинуа за убийство оппозиционера Алексея Навального.

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Бойцы БОН обратили внимание на то, что 13 марта правоохранительные ведомства Брянской области начали проводить так называемые меры профилактики по предотвращению террористических действий на территории города Брянска.

Кроме того, указано, что мэр города подписал решение о регулировании движения транспорта на выборах президента.

То есть с 15 по 17 марта будет ограничено движение личных автомобилей на приближающихся к местам голосования улицах.

Мы не хотим спойлерить, но власти таким образом пытаются противостоять нашей деятельности. Мы не устанем повторять: избиркомы разных городов страны являются нашей законной целью. Наши агенты повсюду, они мотивированы и готовы мстить за убийство Навального, — подчеркнули бойцы Боевых отрядов Навального.

Кроме того, они опубликовали видео, где видно, что агенты БОН тщательно подготовились к срыву выборов Путина 17 марта.

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Следует также отметить, что 13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданского населения.

Российские добровольцы заявили, что не собираются больше терпеть то, что армия РФ наносит удары по мирным украинским городам и селам с территории Белгородской и Курской областей.

Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть город. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины, — подчеркнули российские добровольцы, воюющие на стороне Украины.

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