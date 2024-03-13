Боевые отряды Навального анонсировали месть властям РФ — видео

Боевые отряды Навального хотят сорвать президентские выборы в РФ

Бойцы БОН обратили внимание на то, что 13 марта правоохранительные ведомства Брянской области начали проводить так называемые меры профилактики по предотвращению террористических действий на территории города Брянска.

Кроме того, указано, что мэр города подписал решение о регулировании движения транспорта на выборах президента.

То есть с 15 по 17 марта будет ограничено движение личных автомобилей на приближающихся к местам голосования улицах.

Мы не хотим спойлерить, но власти таким образом пытаются противостоять нашей деятельности. Мы не устанем повторять: избиркомы разных городов страны являются нашей законной целью. Наши агенты повсюду, они мотивированы и готовы мстить за убийство Навального, — подчеркнули бойцы Боевых отрядов Навального. Поделиться

Кроме того, они опубликовали видео, где видно, что агенты БОН тщательно подготовились к срыву выборов Путина 17 марта.

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Следует также отметить, что 13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданского населения.

Российские добровольцы заявили, что не собираются больше терпеть то, что армия РФ наносит удары по мирным украинским городам и селам с территории Белгородской и Курской областей.