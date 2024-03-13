Бойові загони Навального анонсували помсту владі РФ — відео

13 березня представники Бойових загонів Навального заявили, що мають намір помститися режиму російського диктатора Володимира Путіна за вбивство опозиціонера Олексія Навального.

Бойові загони Навального хочуть зірвати президентські вибори у РФ

Бійці БЗН звернули увагу на те, що 13 березня правоохоронні відомства Брянської області почали проводити так звані запобіжно-профілактичні заходи щодо запобігання терористичним діям на території міста Брянська.

Окрім того, наголошується, що мер міста підписав ухвалу про регулювання руху транспорту під час виборів президента.

Тобто з 15 по 17 березня буде обмежено рух особистих автомобілів на вулицях, що наближаються до місць голосування.

Ми не хочемо спойлерити, але влада таким чином намагається протистояти нашій діяльності. Ми не втомимося повторювати: виборчкоми різних міст країни є нашою законною ціллю. Наші агенти повсюди, вони мотивовані та готові мстити за вбивство Навального, — наголосили бійці Бойових загонів Навального. Поширити

Окрім того, вони опублікували відео, на якому видно, що агенти БЗН ретельно підготувалися до зриву виборів Путіна 17 березня.

РДК, ЛСР та Сиббат анонсували знищення воєнних позицій РФ у Курській та Бєлгородській областях

Варто також зазначити, що 13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільного населення.

Російські добровольці заявили, що не збираються більше терпіти те, що армія РФ завдає ударів по мирних українських містах та селах з території Бєлгородської та Курської областей.