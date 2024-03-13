Бойові загони Навального анонсували помсту владі РФ — відео
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Бойові загони Навального анонсували помсту владі РФ — відео

Бойові загони Навального
Джерело:  online.ua

13 березня представники Бойових загонів Навального заявили, що мають намір помститися режиму російського диктатора Володимира Путіна за вбивство опозиціонера Олексія Навального.

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Бійці БЗН звернули увагу на те, що 13 березня правоохоронні відомства Брянської області почали проводити так звані запобіжно-профілактичні заходи щодо запобігання терористичним діям на території міста Брянська.

Окрім того, наголошується, що мер міста підписав ухвалу про регулювання руху транспорту під час виборів президента.

Тобто з 15 по 17 березня буде обмежено рух особистих автомобілів на вулицях, що наближаються до місць голосування.

Ми не хочемо спойлерити, але влада таким чином намагається протистояти нашій діяльності. Ми не втомимося повторювати: виборчкоми різних міст країни є нашою законною ціллю. Наші агенти повсюди, вони мотивовані та готові мстити за вбивство Навального, — наголосили бійці Бойових загонів Навального.

Окрім того, вони опублікували відео, на якому видно, що агенти БЗН ретельно підготувалися до зриву виборів Путіна 17 березня.

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Варто також зазначити, що 13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільного населення.

Російські добровольці заявили, що не збираються більше терпіти те, що армія РФ завдає ударів по мирних українських містах та селах з території Бєлгородської та Курської областей.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути місто. Місцева влада ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини, — наголосили російські добровольці, які воюють на боці України.

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