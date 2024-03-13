ЛСР показав наслідки обстрілу Тьоткіно у Курській області — фото

Легіон “Свобода Росії” оприлюднив наслідки обстрілу Тьоткіно у Курській області. Раніше бійці взяли під свій контроль цей населений пункт.

Російські добровольці показали обстріл Тьоткіно

Фото з наслідками обстрілу опублікували в Telegram-каналі Легіону “Свободу Росії”.

Наразі невідомо, хто саме наніс удар по населеному пункту в Курській області.

12 березня бійці РДК взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

Окрім цього російські добровольці показали знищення двох БМП російських військ у селищі Горьківський на території Росії.

ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних

13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон виступили зі спільним звернення до влади РФ та місцевого населення Курської та Бєлгородської областей.

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців. Поширити

Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути місто. Місцева владо, ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини, — наголосили російські добровольці, які воюють на боці України. Поширити

Приблизно за пів години до публікації звернення формувань губернатор Роман Старовойт повідомив про ракетну небезпеку в Курську.