Легіон “Свобода Росії” оприлюднив наслідки обстрілу Тьоткіно у Курській області. Раніше бійці взяли під свій контроль цей населений пункт.
Російські добровольці показали обстріл Тьоткіно
Фото з наслідками обстрілу опублікували в Telegram-каналі Легіону “Свободу Росії”.
Наразі невідомо, хто саме наніс удар по населеному пункту в Курській області.
12 березня бійці РДК взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.
Окрім цього російські добровольці показали знищення двох БМП російських військ у селищі Горьківський на території Росії.
ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних
13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон виступили зі спільним звернення до влади РФ та місцевого населення Курської та Бєлгородської областей.
Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.
Приблизно за пів години до публікації звернення формувань губернатор Роман Старовойт повідомив про ракетну небезпеку в Курську.
Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.
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