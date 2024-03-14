Бойцы добровольческого повстанческого батальона Легион "Свобода России" с помощью артиллерии уничтожили 2 склада с боеприпасами оккупационной армии РФ в районе населенного пункта Теткино в Курской области.
Что известно об успехах наступления бойцов ЛСР в Курской области
Бои в районе населенного пункта Теткино продолжаются уже третьи сутки.
При этом доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский выдвинул предложение, согласно которому добровольцы покинут населенный пункт в случае, если оккупационная армия РФ выйдет из оккупированного Мелитополя в Запорожской области.
Он подчеркнул, что ситуация в приграничных регионах развивается очень быстро.
Что известно о ситуации в Белгородской области
Между тем российские СМИ сообщают о якобы трех пострадавших из-за обстрелов Белгорода.
По состоянию на утро, 14 марта, боевые действия шли в районе пограничного пункта Сподарюшине на Белгородщине.
Подконтрольные Кремлю Telegram-каналы заявили, что якобы украинская ДРГ подошла со стороны украинского села Поповка.
Российская армия якобы привлекла авиацию для отражения атаки. А так называемые росвоенкоры утверждают, что для атаки на Сподарюшине используется тяжелая техника.
По информации аналитиков DeepStateMap, так называемые серые зоны в Белгородской и Курской области занимают около 42 кв. км.
Теткино (Курская область) – 11,29 кв. км;
Глотовое/Козинка (Белгородская область) – 14,88 кв. км;
Лозовая Рудка (Белгородская область) – 0,34 кв. км;
Нехотеевка (Белгородская область) – 1,57 кв. км;
Новая Таволжанка (Белгородская область) – 13,72 кв. км.
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