ЛСР артиллерией уничтожил 2 склада армии РФ в Курской области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ЛСР артиллерией уничтожил 2 склада армии РФ в Курской области — видео

Бавовна на территории РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

Бойцы добровольческого повстанческого батальона Легион "Свобода России" с помощью артиллерии уничтожили 2 склада с боеприпасами оккупационной армии РФ в районе населенного пункта Теткино в Курской области.

Что известно об успехах наступления бойцов ЛСР в Курской области

Бои в районе населенного пункта Теткино продолжаются уже третьи сутки.

При этом доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский выдвинул предложение, согласно которому добровольцы покинут населенный пункт в случае, если оккупационная армия РФ выйдет из оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Они уходят из Мелитополя, а мы возвращаем им Теткино. По-моему, вполне хорошее соглашение будет, - отметил Барановский.

Он подчеркнул, что ситуация в приграничных регионах развивается очень быстро.

Бои в окрестностях Теткино продолжаются. То есть и в Курской области по-прежнему напряженная ситуация, и в Белгородской идут бои. Наша специальная освободительная операция длится уже третьи сутки, - отметил представитель ЛСР.

Что известно о ситуации в Белгородской области

Между тем российские СМИ сообщают о якобы трех пострадавших из-за обстрелов Белгорода.

По состоянию на утро, 14 марта, боевые действия шли в районе пограничного пункта Сподарюшине на Белгородщине.

Подконтрольные Кремлю Telegram-каналы заявили, что якобы украинская ДРГ подошла со стороны украинского села Поповка.

Российская армия якобы привлекла авиацию для отражения атаки. А так называемые росвоенкоры утверждают, что для атаки на Сподарюшине используется тяжелая техника.

По информации аналитиков DeepStateMap, так называемые серые зоны в Белгородской и Курской области занимают около 42 кв. км.

  • Теткино (Курская область) – 11,29 кв. км;

  • Глотовое/Козинка (Белгородская область) – 14,88 кв. км;

  • Лозовая Рудка (Белгородская область) – 0,34 кв. км;

  • Нехотеевка (Белгородская область) – 1,57 кв. км;

  • Новая Таволжанка (Белгородская область) – 13,72 кв. км.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Боец ЛСР Барановский заявил о переходе Теткино на Курщине в "серую зону"
ЛСР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Решительные удары с воздуха. ЛСР анонсировал вторую фазу операции в России
ЛСР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР, РДК и Сиббат ведут бои с силами РФ в пограничной полосе на Белгородщине
Бои в Белгородской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?