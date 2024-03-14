Бойцы добровольческого повстанческого батальона Легион "Свобода России" с помощью артиллерии уничтожили 2 склада с боеприпасами оккупационной армии РФ в районе населенного пункта Теткино в Курской области.

Что известно об успехах наступления бойцов ЛСР в Курской области

Бои в районе населенного пункта Теткино продолжаются уже третьи сутки.

При этом доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский выдвинул предложение, согласно которому добровольцы покинут населенный пункт в случае, если оккупационная армия РФ выйдет из оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Они уходят из Мелитополя, а мы возвращаем им Теткино. По-моему, вполне хорошее соглашение будет, - отметил Барановский. Поделиться

Он подчеркнул, что ситуация в приграничных регионах развивается очень быстро.

Бои в окрестностях Теткино продолжаются. То есть и в Курской области по-прежнему напряженная ситуация, и в Белгородской идут бои. Наша специальная освободительная операция длится уже третьи сутки, - отметил представитель ЛСР. Поделиться

Что известно о ситуации в Белгородской области

Между тем российские СМИ сообщают о якобы трех пострадавших из-за обстрелов Белгорода.

По состоянию на утро, 14 марта, боевые действия шли в районе пограничного пункта Сподарюшине на Белгородщине.

Подконтрольные Кремлю Telegram-каналы заявили, что якобы украинская ДРГ подошла со стороны украинского села Поповка.

Российская армия якобы привлекла авиацию для отражения атаки. А так называемые росвоенкоры утверждают, что для атаки на Сподарюшине используется тяжелая техника.

По информации аналитиков DeepStateMap, так называемые серые зоны в Белгородской и Курской области занимают около 42 кв. км.