ЛСР, РДК и Сиббат ведут бои с силами РФ в пограничной полосе на Белгородщине
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Проиcшествия
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ЛСР, РДК и Сиббат ведут бои с силами РФ в пограничной полосе на Белгородщине

Бои в Белгородской области
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Источник:  online.ua

По информации российских Telegram-каналов со ссылкой на украинских военкоров, в районе села Сподарюшино в Белгородской области ведутся бои добровольцев из повстанческих батальонов ЛСР, РДК и Сибирского батальона против преступной армии РФ.

Что известно о новом прорыве границы добровольцами ЛСР, РДК и Сибат на Белгородщине

По информации российских СМИ, Сподарюшино в настоящее время оцеплено, в населенный пункт никого не пускают.

Информация о пострадавших не поступала.

В то же время подконтрольные Кремлю Telegram-каналы и российские военкоры заявляют о боях в пограничной полосе Белгородщины.

Продолжаются накаты. В настоящее время идет отражение атаки на пограничный пост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Брэдли», работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки – напротив Великой Писаревки – пытаются оттуда прорваться с бронированной техникой, – рассказал один из российских оккупантов.

Что известно о ситуации на Белгородщине

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей.

Российские паблики пишут о якобы попытке мероприятия "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ – они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает избивать по мирным населенным пунктам Украины.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 8 воздушных целей на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на Земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место, сообщают российские Telegram-каналы.

Добровольцы ЛСР, РДК и Сиббат прорвали границу РФ на Белгородщине
В Белгородской области идут бои

Позже в РДК сообщили, что в обстрелянной машине в Белгороде якобы погиб военный – Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г.р. с В/Ч 31135.

В Минобороны РФ заявляют, что над Белгородской областью около 8.30 утра якобы сбили 8 реактивных снарядов.

Гладков сообщил, что в Белгороде есть повреждения в двух частных домах и на территории одного из учреждений здравоохранения, а также поврежден один легковой автомобиль.

Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара в Белгороде.

Пропагандистский Telegram-канал Mash написал, что утром 14 марта на территорию Белгородской области якобы пытается проникнуть украинская ДРГ и будто бы продолжается бой в районе села Сподарюшине. Но подтверждений этой информации нет.

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