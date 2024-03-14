По информации российских Telegram-каналов со ссылкой на украинских военкоров, в районе села Сподарюшино в Белгородской области ведутся бои добровольцев из повстанческих батальонов ЛСР, РДК и Сибирского батальона против преступной армии РФ.
Что известно о новом прорыве границы добровольцами ЛСР, РДК и Сибат на Белгородщине
По информации российских СМИ, Сподарюшино в настоящее время оцеплено, в населенный пункт никого не пускают.
Информация о пострадавших не поступала.
В то же время подконтрольные Кремлю Telegram-каналы и российские военкоры заявляют о боях в пограничной полосе Белгородщины.
Что известно о ситуации на Белгородщине
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей.
Российские паблики пишут о якобы попытке мероприятия "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ – они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает избивать по мирным населенным пунктам Украины.
Позже в РДК сообщили, что в обстрелянной машине в Белгороде якобы погиб военный – Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г.р. с В/Ч 31135.
В Минобороны РФ заявляют, что над Белгородской областью около 8.30 утра якобы сбили 8 реактивных снарядов.
Гладков сообщил, что в Белгороде есть повреждения в двух частных домах и на территории одного из учреждений здравоохранения, а также поврежден один легковой автомобиль.
Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара в Белгороде.
Пропагандистский Telegram-канал Mash написал, что утром 14 марта на территорию Белгородской области якобы пытается проникнуть украинская ДРГ и будто бы продолжается бой в районе села Сподарюшине. Но подтверждений этой информации нет.
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