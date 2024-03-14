Командир РДК экстренно обратился к жителям Курщины и Белгородщины — видео

Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Никитин призывает жителей Курской и Белгородской областей немедленно эвакуироваться.
РДК анонсировал удары по российским военным объектам
Кроме того, в РДК прокомментировали обстрел Белгорода, который произошел утром 14 марта.
По словам российских добровольцев, в одной из машин, которая взорвалась на трассе, погиб российский военный.
Что происходит в Белгородской и Курской областях
Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Российский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.
Они сразу вступили в бой с солдатами РФ и прогнали последних из населенного пункта Теткино.
Кроме того, воины уничтожили немало вражеской техники.
13 марта ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских.
Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — было сказано в совместном заявлении бойцов.
Впоследствии российские добровольцы заявили, что намерены дойти до Москвы.
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