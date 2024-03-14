Командир РДК экстренно обратился к жителям Курщины и Белгородщины — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Командир РДК экстренно обратился к жителям Курщины и Белгородщины — видео

Денис Никитин
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Никитин призывает жителей Курской и Белгородской областей немедленно эвакуироваться.

РДК анонсировал удары по российским военным объектам

Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородщины! Ваше руководство не предприняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрелы мирных городов и сёл Украины продолжаются, как и прежде! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!

Денис Никитин

Денис Никитин

Командир РДК

Кроме того, в РДК прокомментировали обстрел Белгорода, который произошел утром 14 марта.

По словам российских добровольцев, в одной из машин, которая взорвалась на трассе, погиб российский военный.

В обстрелянной машине в Белгороде погиб военный — Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г. Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или проходить в бомбоубежище. Сохраните жизнь себе и своим близким, — сказано в заявлении РДК.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Российский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.

Они сразу вступили в бой с солдатами РФ и прогнали последних из населенного пункта Теткино.

Кроме того, воины уничтожили немало вражеской техники.

13 марта ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских.

Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — было сказано в совместном заявлении бойцов.

Впоследствии российские добровольцы заявили, что намерены дойти до Москвы.

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